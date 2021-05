Algérie Poste met en garde contre des arnaques liées à l’application BaridiMob

Dans cette ère de la technologie, où tout est automatisé, les transferts d’argent se font maintenant automatiquement en ligne sans se déplacer sur place. Il est donc normal que cette automatisation des transactions ait apporté son lot d’arnaques.

C’est dans un tweet ce jeudi 27 mai que la page officielle d’Algérie Poste s’est désavoué de toute responsabilité pour les arnaques qui auraient un lien avec les applications frauduleuses qui sont sur PlayStore. En effet, ces derniers temps de nombreuses applications se faisant passer pour des applications affiliées à Algérie Poste ont vu le jour, dans le but d’escroquer de l’argent aux utilisateurs.

L’entreprise algérienne affirme que la seule application en lien avec elle et qui lui appartienne, c’est BaridiMob. C’est dans ce tweet que l’entreprise a affirmé que « Algérie Poste n’est pas responsable des dommages résultant de leur utilisation ». Algérie Poste invite donc sa fidèle clientèle à la prudence face à ses contrefaçons présentes sur le web.

Comment faire pour éviter de tomber sur une arnaque ?

Avec toutes les arnaques présentes sur Internet, plus encore les arnaques en lien avec l’argent, il est parfois difficile de démêler le vrai du faux. Il est néanmoins possible de faire attention à deux trois détails, qui permettent de reconnaitre l’application officielle et celles mises en ligne par des arnaqueurs.

Pour éviter de tomber sur une application frauduleuse il est tout d’abord conseillé de vérifier la description de l’application, sa source, mais aussi son développeur. L’application est en ligne depuis plus de trois ans et a été téléchargée plus d’un million de fois, elle est classée en top des applications gratuites de finance sur Playstore.

Il est donc conseillé de bien vérifier avant de lancer le téléchargement. Le plus fiable finalement est de télécharger l’application BaridiMob directement sur le site officiel d’Algérie Poste.