Algérie Poste : l’employé ayant tenu tête au ministre « suspendu »

Alors que la Direction d’Algérie Poste multiplie les mesures en faveur des revendications de ses employés, afin de mettre fin au mouvement de grève qui a paralysé le secteur pendant cinq jours, voilà qu’un de ces employés dit être « suspendu ».

En fin de journée d’hier samedi, un employé d’Algérie Poste a déclaré dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux qu’il a fait objet d’une mesure de suspension. Cet employé n’est autre que celui qui avait tenu tête au ministre de la Poste et des Télécommunications Brahim Boumzar.

En effet, au deuxième jour de la grève inopinée des travailleurs qui a paralysé plusieurs bureaux de Poste à travers le territoire national, le ministre s’est rendu sur le terrain afin de s’enquérir personnellement de la situation. Lors de sa rencontre avec les travailleurs en colère, le premier responsable du secteur a eu droit à un déluge de « vérités crues ».

La scène de la rencontre a été filmée et postée sur les réseaux sociaux. Sur la vidéo, un employé avait déclaré à l’adresse de Boumzar : « Algérie Poste dispose de compétences nécessaires, de personnes sages et bien au fait des intérêts des postiers au moment où vous ne faites que diriger une période politique », avant de lui lancer : « vous n’êtes pas un enfant du secteur », soulignant que « seuls les travailleurs de la Poste, ses propres enfants sont en mesure de parler et de la défendre ».

« Je m’y attendais ! »

La vidéo de ce postier, délégué par ses collègues afin de parler en leur nom, a vite fait le tour de la toile. Depuis, la Direction d’Algérie Poste a annoncé une panoplie de mesures répondant aux revendications des travailleurs afin de contenir le mouvement qui paralyse ses bureaux. Pas que ça visiblement, puisque le postier ayant tenu tête au ministre a déclaré hier qu’il a été suspendu.

Dans une vidéo postée hier, l’employé en question répondant aux initiales A Z, a affirmé qu’au moment où il a quitté son poste de travail pour rejoindre son domicile, « des collègues m’ont appelé pour me faire part de la décision de ma suspension ».

« Je m’y attendais ! J’ai été suspendu par ce que j’ai dit la vérité. Nous voulons pourtant que rendre sa dignité au postier qui travaille dans l’une des plus grandes institutions nationales », a-t-il lancé, visiblement sous le choc de cette décision. Dans sa vidéo, le postier est revenu sur les principales revendications des travailleurs tout en réitérant ses positions et ses convictions et dénonçant sa suspension qu’il a qualifiée « d’abusive ».

Pourtant, l’une des mesures annoncées en fin de journée d’hier samedi par la Direction d’AP, à l’issue d’une réunion, porte exactement sur les mesures de suspension. (Lire notre article d’hier)

Entre autres mesures énumérée dans le communiqué on peut lire : « Œuvrer à la clarification des modalités d’application de l’article 104 du Règlement intérieur relatif aux cas de suspension conservatoire de manière à garantir la protection du travailleur contre les suspensions arbitraires, avec l’engagement d’examiner tous les cas soulevés dans un délai n’excédant pas trois (03) mois ».