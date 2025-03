Tebboune limoge le directeur général d’Algérie Poste, Louaï Zidi

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé un décret présidentiel mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institution publique nationale à caractère industriel et commercial « Algérie Poste ».

Cette décision, prise en vertu du décret présidentiel publié dans le numéro 14 de la dernière édition du Journal Officiel, daté du 2 mars 2025, a entraîné la cessation des fonctions de Louaï Zidi en tant que directeur général de l’institution.

« Par décret présidentiel du 25 février 2025, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’établissement public national à caractère industriel et commercial « Algérie-poste », exercées par Louaï Zidi », indique le décret.

Il convient de rappeler que Louaï Zidi avait été nommé à la tête d’Algérie Poste en février 2022.

Son mandat à la direction de l’institution postale nationale aura donc duré un peu plus de trois ans avant la décision.

Algérie Poste, un acteur clé du service public et de la transformation numérique

Algérie Poste, en tant qu’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), joue un rôle essentiel dans le paysage socio-économique algérien. Placée sous la tutelle du Ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique (MPTTN), l’institution est administrée par un Conseil d’Administration présidé par le ministre de tutelle ou son représentant, et dirigée par un Directeur Général nommé par décret présidentiel.

Son organisation, définie par un arrêté ministériel du 21 janvier 2010 et encadrée par deux comités (exécutif et commercial & marketing), s’articule autour des métiers postaux classiques, structurée sur trois niveaux (central, régional et local). Cette structure permet à Algérie Poste d’assurer une couverture nationale et de garantir un service de proximité à l’ensemble des citoyens.

Les missions d’Algérie Poste sont multiples et stratégiques. L’établissement est chargé de mettre en œuvre la politique nationale de développement des services postaux et financiers postaux sur l’ensemble du territoire. Cela implique la gestion des prestations, le renouvellement et le développement des infrastructures, ainsi que la modernisation des services.

Dans un contexte de transformation numérique, Algérie Poste s’inscrit dans une dynamique de modernisation de ses structures et de digitalisation de ses métiers. L’objectif est de contribuer au développement d’une économie numérique basée sur les technologies de l’information et de la communication.

La vision stratégique d’Algérie Poste s’articule autour de trois axes principaux :

Devenir le leader de la distribution de services de proximité et à domicile.

de proximité et à domicile. Être l’établissement d’inclusion financière citoyenne de référence.

citoyenne de référence. S’imposer comme un acteur majeur du courrier/colis, en accélérant sa mutation numérique et la convergence de ses réseaux physique et numérique.

À travers ces missions et cette vision, Algérie Poste se positionne comme un acteur clé du service public et de la transformation numérique en Algérie.