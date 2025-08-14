Algérie Poste : le concours national de recrutement fixé pour septembre 2025

Algérie Poste a annoncé la date du lancement de la compétition nationale de recrutement, prévue pour septembre prochain, selon un communiqué diffusé sur sa page officielle. L’entreprise invite tous les candidats concernés à suivre attentivement ses publications pour obtenir les informations détaillées sur les modalités organisationnelles, qui seront communiquées dès la semaine prochaine. Le concours de recrutement, tant attendu, permettra à Algérie Poste de renforcer ses équipes.

Cette édition se distinguera par sa forme numérique et à distance, une première dans l’histoire de l’entreprise, avec pour objectif de moderniser et simplifier le processus de recrutement. Algérie Poste est la première entreprise publique du pays à adopter ce format entièrement digital pour son concours.

Report et sanctions suite à l’incident technique

Ce concours, crucial pour de nombreux candidats algériens, devait initialement se tenir plus tôt dans l’année, mais il avait été reporté suite à un dysfonctionnement technique survenu sur la plateforme numérique dédiée aux examens de recrutement. Ce problème avait suscité des critiques sur la capacité technique et la sécurité du dispositif. L’incident a mis en lumière les défis liés à la digitalisation des processus, notamment en matière de sécurité informatique.

En réaction, le ministère de la Poste et des Télécommunications a annoncé une série de mesures disciplinaires immédiates, dont la révocation du directeur général de la Société de l’Information au sein du ministère, du responsable de la sécurité informatique, ainsi que du directeur des systèmes d’information d’Algérie Poste. Les autorités ont tenu ces responsables directement redevables de l’incapacité à garantir la sécurité et la fiabilité de la plateforme numérique. Cet incident a eu des conséquences importantes au sein du ministère et d’Algérie Poste.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie Télécom adopte l’anglais sur ses factures : un pas de plus vers la modernisation

Un concours réorganisé et plus transparent

Le ministère a assuré que le concours se déroulera désormais après les épreuves du baccalauréat, afin d’éviter toute interférence et de garantir la mobilisation complète des moyens techniques et humains. Cette décision vise à offrir les meilleures conditions possibles aux candidats.

Une commission d’inspection spécialisée a été dépêchée pour enquêter sur l’incident, en déterminer les causes exactes et soumettre un rapport détaillé aux autorités compétentes. L’objectif est de tirer les leçons de cet incident et d’améliorer la fiabilité des plateformes numériques.

🟢 À LIRE AUSSI : Inscriptions universitaires 2025 : Algérie Poste simplifie les démarches des bacheliers

Dans son communiqué, le ministère a réaffirmé son engagement à préserver l’égalité des chances entre tous les candidats et à assurer la transparence totale dans la gestion des plateformes numériques publiques. Il a également prévenu qu’aucune négligence portant atteinte à la crédibilité des institutions ou aux droits des citoyens ne serait tolérée. Le ministère met l’accent sur l’équité et la transparence du nouveau processus de recrutement.

En résumé, Algérie Poste promet un concours réorganisé, mieux sécurisé et plus transparent, tout en appelant les candidats à rester attentifs aux annonces officielles dans les semaines à venir. Les candidats sont invités à consulter régulièrement le site web d’Algérie Poste pour se tenir informés.

🟢 À LIRE AUSSI : Bac 2025 et inscriptions universitaires : le ministère fixe les dates et modalités finales