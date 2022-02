Algérie poste lance 4 mises en garde à ses clients

Algérie Poste a tenu a lancé un avertissement à ses clients, afin de les informer des risques encourus par manque de précautions.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, l’institution a incité l’ensemble de ses adhérents à ne jamais divulguer leurs données personnelles liées au compte postal ou leur carte Edahabia en précisant qu’elle n’est aucunement responsable des retombées qu’ils pourraient avoir à cause de ce manque de vigilance.

Il avait aussi été précisé le 17 février 2022, que l’ouverture d’un compte courant nécessite la présence du souscripteur aux bureaux de poste, accompagné des documents nécessaires dont une pièce d’identité, un document précisant l’adresse de résidence, et le formulaire à remplir sur les lieux.

En ce qui concerne la carte Edahabia, Algérie Poste a souligné la possibilité de demander son envoi du bureau de poste dans lequel elle a été déposée vers un autre bureau de poste en remplissant un formulaire disponible au sein des agences ou en ligne sur site officiel. Pour ce qui est de son renouvellement, le processus se fait automatiquement et par le biais du même bureau de poste précédemment sollicité.

Algérie poste développe son volet électronique

Voulant s’inscrire en tant que service modernisé, Algerie poste n’hésite plus à développer ses services. Le 24 novembre 2021, elle a annoncé le lancement d’une nouvelle mise à jour pour les utilisateurs de l’application Baridi Mob renforçant le système de sécurité et corrigeant certains bugs.

La structure offre aussi la possibilité aux adhérents de procéder au paiement à distance et ce grâce à la carte Edahabia pour payer leurs factures courantes telles que l’eau, le gaz.. etc.

Elle offre aussi l’opportunité aux nouveaux étudiants d’effectuer une première démarche d’ouverture de comptes courants postaux à distance, avant de se déplacer dans les centres postaux pour finaliser la démarche ce qui permettrait d’accélérer le traitement de la demande.

D’autres services sont proposés comme : la recharge du solde téléphonique en ligne, la demande d’une chéquier à distance, la consultation des comptes .. etc.

Sur ces réseaux sociaux officiels, Algérie Poste dévoile toutes les possibilités liées à ses services en ligne comme l’accessibilité aux dix derniers relevés, la possibilité de modifier ses identifiants ou la résolution de certains problèmes .

Elle ne manque pas d’apporter quelques conseils à ses clients afin qu’ils puissent bénéficier de cela en toute sécurité, en effet elle avait fourni quatre conseils qui sont : la non divulgation des données personnelles liées aux comptes, le paiement uniquement sur les plateformes officielles et le changement du numéro de téléphone connecté personnellement.

Algerie Poste avertit ses clients sur les potentielles arnaques

Ayant remarqué plusieurs applications similaires à Baridi Mob circulant sur internet de manière officielle, Algérie poste a tenu à souligner le fait qu’elle n’assume aucune responsabilité en cas de fraude.

Et il a précisé à ses clients dans un communiqué qu’elle ne disposait que d’une seule application mobile connue de tous, et que des arnaques étaient possibles. Elle a rappelé à l’ensemble des adhérents que la vérification du solde d ne se fait que le site officiel https://eccp.poste.dz, les autres services en ligne que par le biais de baridinet.poste.dz