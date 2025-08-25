Algérie Poste lance une carte Edahabia spéciale pour les supporters des clubs sportifs

Algérie Poste a annoncé ce lundi la mise en circulation d’une carte de paiement électronique spécialement conçue pour les supporters des clubs sportifs algériens.

Avec cette initiative, Algérie Poste cherche à élargir sa clientèle en s’appuyant sur la forte présence des supporters de clubs sportifs en Algérie, tout en poursuivant sa stratégie de diversification des services numériques et d’accompagnement du plan national de transformation digitale.

Le premier club concerné est le Mouloudia d’Alger. Ses abonnés pourront obtenir la carte dans les prochaines semaines. Celle-ci remplacera la carte classique, tout en donnant accès aux mêmes services de paiement et aux solutions numériques déjà disponibles.

Chaque carte portera les couleurs et les symboles du club choisi. L’entreprise précise qu’il s’agit d’un produit personnalisé. Destiné à renforcer la proximité avec différentes catégories de la société et à mettre en avant le rôle du sport dans le tissu culturel national.

Par ailleurs, « Cette démarche confirme l’engagement d’Algérie Poste dans la diversification des moyens de paiement et dans le soutien à la vie sociale et culturelle », a indiqué Algérie Poste.

En clair, il ne s’agit pas uniquement d’un produit destiné aux stades, mais d’une stratégie plus vaste pour démocratiser le paiement électronique et améliorer l’expérience numérique de l’usager algérien.

Algérie Poste prévoit d’élargir cette initiative à d’autres clubs sportifs dans les prochains mois. Les détails sur les avantages spécifiques de ces cartes seront communiqués prochainement. Mais l’entreprise évoque déjà un « élargissement graduel à toutes les catégories sociales, y compris les institutions et organisations ».

En somme, cette nouveauté s’intègre dans un programme plus large de généralisation du paiement électronique en Algérie. Avec pour objectif de moderniser les services financiers et d’élargir l’inclusion numérique des citoyens.