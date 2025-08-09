Algérie Poste lance un service numérique pour suivre ses réclamations en temps réel

À l’heure où la digitalisation transforme le quotidien des Algériens, Algérie Poste franchit une nouvelle étape en offrant à ses clients la possibilité de suivre, en quelques clics, l’avancement de leurs réclamations. Fini les déplacements inutiles et les longues attentes : grâce à un portail en ligne dédié, les usagers peuvent désormais consulter, à tout moment, l’état de leur dossier et être informés en temps réel.

Dans le cadre de sa stratégie de digitalisation et d’amélioration continue de la qualité de ses prestations, Algérie Poste a annoncé le lancement d’un nouveau service en ligne permettant à ses clients de suivre l’évolution de leurs réclamations via son portail électronique.

L’information a été rendue publique sur la page Facebook officielle de l’entreprise, accompagnée d’une vidéo explicative détaillant la marche à suivre. Ce nouvel outil vise à offrir plus de transparence dans le traitement des doléances et à réduire les déplacements des usagers vers les y’abureaux de poste, tout en assurant un gain de temps considérable.

Comment fonctionne le suivi des réclamations ?

Le processus est simple et accessible à tous. Les clients souhaitant vérifier l’avancement de leur dossier doivent se rendre sur la plateforme numérique spécialement dédiée à ce service. Il leur suffit ensuite de saisir le numéro de leur réclamation, indiqué sur le reçu remis lors du dépôt, puis de valider leur demande.

Une fois cette étape franchie, toutes les informations relatives à la plainte sont affichées : état d’avancement, traitement en cours, ou clôture de la réclamation. Cette procédure permet aux usagers de rester informés en temps réel, sans avoir à se déplacer physiquement, ce qui représente un avantage majeur, notamment pour ceux résidant dans des zones éloignées.

En introduisant cette innovation, Algérie Poste confirme sa volonté de moderniser ses services et de renforcer la relation de confiance avec ses clients. L’entreprise, qui gère un réseau important de bureaux sur tout le territoire national, entend poursuivre le développement de solutions numériques pour répondre aux besoins croissants des citoyens et accompagner la transition vers une administration plus connectée et plus efficace.