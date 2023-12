Algérie Poste lance un nouveau service via ses guichets automatiques

Algérie Poste s’engage à optimiser ses services pour offrir une meilleure expérience à sa clientèle. Récemment, elle a introduit une nouvelle fonctionnalité permettant le retrait de relevés automatiques via les guichets automatiques.

En effet, l’entreprise a pris des mesures significatives pour simplifier l’accès à ses services. Désormais, les clients peuvent facilement obtenir un relevé en se rendant à n’importe quel guichet automatique postal à travers le territoire national.

Pour obtenir un relevé automatique, le client doit suivre une procédure simple et rapide. Tout d’abord, insérer sa carte dans le guichet automatique. Ensuite, choisir la langue de votre choix avant de saisir votre code secret à quatre chiffres.

Après cette étape, sélectionner l’option de relevé automatique, et les dix dernières transactions effectuées sur la carte s’afficheront instantanément. Cette démarche vise à rendre le processus aussi fluide que possible pour les clients.

Algérie Poste partage une vidéo pour expliquer ce nouveau service à ses clients

Sur sa page officielle Facebook, qu’Algérie Poste a partagé une vidéo explicative détaillant le processus de retrait des relevés automatiques, la vidéo informative en suivant ce lien : lien vidéo.

En conclusion, Algérie Poste s’efforce d’offrir des services postaux modernes et pratiques à sa clientèle. L’introduction de la possibilité de retirer des relevés automatiques via les guichets automatiques est un exemple concret de cette volonté d’innovation. Restez connectés aux canaux de communication de la Fondation pour toutes les mises à jour futures et profitez de ces nouvelles fonctionnalités pour simplifier votre expérience postale.

A LIRE AUSSI : Algérie Poste publie une note importante concernant la Carte Edahabia