Algérie Poste lance un nouveau service pour une catégories de ses clients

Un récent accord entre Algérie Poste et la Société Nationale d’Assurances vise à rendre plus accessibles les compensations d’assurance au niveau des bureaux de poste. Cette initiative vise à simplifier et sécuriser les paiements pour les bénéficiaires n’ayant pas de compte postal.

En effet, selon un communiqué d’Algérie Poste, cet accord concerne « le service de compensation d’assurance pour les bénéficiaires n’ayant pas de comptes postaux courants au niveau national ». Cette démarche a pour objectif de faciliter l’accès et le paiement des compensations d’assurance pour les assurés.

Accès direct aux compensations

En outre, grâce à cet accord, même sans compte postal courant, les bénéficiaires des compensations d’assurance peuvent désormais récupérer leurs paiements directement auprès des bureaux de poste. Cette mesure est saluée comme une solution pratique et efficace.

De plus, Zaïdi exprime sa satisfaction quant à cette collaboration, soulignant « l’engagement d’Algérie Poste à continuer d’offrir des services innovants accessibles à tous les citoyens ». Cette initiative renforce les liens entre les deux institutions et améliore l’expérience client en matière d’assurance.

Pour conclure, l’accord entre Algérie Poste et la Société Nationale d’Assurances représente une avancée majeure dans la simplification des paiements d’assurance. Cette initiative démontre l’engagement des institutions à améliorer les services et à répondre aux besoins des citoyens.