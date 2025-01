Algérie Poste lance un concours de recrutement : Inscriptions ouvertes à partir de cette date

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a annoncé ce mardi le lancement d’un concours de recrutement de 476 agents à travers tout le territoire national.

Dans une déclaration à la presse, M. Zerrouki a précisé que les inscriptions à ce concours seront ouvertes à partir du samedi 25 janvier prochain via la plateforme numérique de d’Algérie Poste.

Il a assuré que le processus de recrutement serait « juste et transparent », dans le respect du principe d’égalité des chances.

Selon le ministre, ce recrutement vise à renforcer les effectifs du secteur et à assurer une meilleure couverture en matière de télécommunications, notamment dans les zones rurales. « Il s’agit de garantir une égalité d’accès aux services numériques pour tous les citoyens », a-t-il souligné.

Par ailleurs, Sid Ali Zerrouki a annoncé la création de « Skills Centers » (centres de compétences) à travers le pays. Ces structures auront pour mission de former gratuitement les jeunes Algériens aux technologies de pointe, telles que l’intelligence artificielle, le cloud computing, l’internet des objets (IoT) et la cybersécurité. « Ces centres sont appelés à devenir des pôles d’excellence pour la formation aux métiers de l’avenir », a-t-il affirmé.

Cette annonce intervient dans un contexte de développement rapide des technologies de l’information et de la communication en Algérie, et s’inscrit dans la volonté des autorités de doter le pays d’un secteur numérique performant et compétitif.

Le Parlement algérien s’engage dans une transition numérique ambitieuse

Le Parlement algérien a franchi une nouvelle étape dans sa modernisation en signant, ce mardi, deux conventions-cadres avec le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi qu’avec le ministère des Postes et des Télécommunications.

Ces accords, signés en présence du président de l’Assemblée Populaire Nationale, Ibrahim Boughali , et de plusieurs ministres, visent à doter l’institution parlementaire d’outils numériques de pointe pour optimiser son fonctionnement et renforcer sa transparence.

La convention avec le ministère de l’Enseignement supérieur prévoit la création d’un environnement numérique favorisant l’exploitation de l’intelligence artificielle pour soutenir les processus législatifs et administratifs. L’objectif est de moderniser les méthodes de travail et d’améliorer l’efficacité du Parlement.

De son côté, la convention avec le ministère des Postes et des Télécommunications, signée via l’Autorité gouvernementale de certification électronique, vise à renforcer la sécurité des échanges numériques grâce à la mise en place de systèmes de signature et de certification électroniques conformes à la législation nationale.

Ibrahim Boughali a souligné que ces partenariats traduisent la détermination du Parlement à engager une transition numérique complète, en s’appuyant sur les technologies les plus récentes pour améliorer ses performances et renforcer la transparence de ses actions.

Pour sa part, le ministre des Postes et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a salué cette nouvelle étape, qualifiant la signature de la convention avec l’Autorité gouvernementale de certification électronique de « lancement officiel d’un partenariat modèle ».

Il a également annoncé une révision des tarifs des services de signature et de certification électroniques afin d’encourager leur adoption par les entreprises et les administrations.