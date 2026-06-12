Algérie Poste lance un appel « d’intérêt national » : une opportunité à saisir avant le 25 août

Startups, PME, artisans, auto-entrepreneurs… Algérie Poste lance un appel d’intérêt national et invite tous les opérateurs économiques à intégrer sa base de données fournisseurs avant la date limite du 25 août 2026. Une démarche de modernisation qui vise à élargir le réseau de partenaires de l’institution postale et à fluidifier ses procédures d’appels d’offres.

C’est par un communiqué officiel, baptisé « Appel d’intérêt national n° 01-2026 », qu’Algérie Poste a annoncé jeudi l’ouverture d’une campagne nationale de référencement des opérateurs économiques.

Algérie Poste ouvre son carnet d’adresses pour référencer ses fournisseurs et prestataires de services

En effet, derrière cette initiative, la logique de structurer les relations commerciales d’Algérie Poste avec son environnement économique. En constituant un répertoire actualisé des opérateurs qualifiés, l’institution entend gagner en réactivité lors du lancement de ses consultations et appels à la concurrence. Ce référencement ne constitue pas une attribution de marché, mais représente une première étape déterminante pour figurer parmi les partenaires potentiels de l’un des plus grands opérateurs publics du pays.

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Sont concernés, sans distinction de taille ni de forme juridique :

Les petites et moyennes entreprises (PME)

Les startups

Les sociétés et bureaux d’études

Les fournisseurs et prestataires de services

Les auto-entrepreneurs

Les artisans

Comment s’inscrire sur la plateforme d’Algérie Poste avant la date butoir du 25 août 2026 ?

La procédure d’inscription se déroule intégralement en ligne, via l’espace « Services professionnels » du site officiel d’Algérie Poste, accessible à l’adresse www.poste.dz. Les candidats doivent suivre les étapes suivantes :

Se connecter au portail officiel www.poste.dz Accéder à l’espace « Services professionnels » Renseigner les données de l’entreprise (capacités professionnelles, techniques et financières) Télécharger les documents justificatifs requis

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Pour toute question, Algérie Poste met à disposition une adresse e-mail dédiée : porteco@poste.dz, ainsi qu’un numéro d’assistance : 1530.

La fenêtre d’inscription reste ouverte jusqu’au 25 août 2026.

Un vivier de compétences nationales au service d’une institution en mutation

Par ailleurs, au-delà de la logistique administrative, cet appel d’intérêt traduit une ambition plus large. Cartographier les expertises et les ressources disponibles à l’échelle nationale. Algérie Poste cherche, à travers cette base de données actualisée, à renforcer ses capacités de sourcing et à diversifier ses partenariats. Qu’il s’agisse de fournitures, de prestations intellectuelles, de services techniques ou d’autres besoins liés à son activité.

Enfin, cette approche, fondée sur la transparence et l’anticipation, ouvre également la porte aux petits opérateurs (artisans, auto-entrepreneurs ou jeunes startups) qui peuvent ainsi accéder à des opportunités commerciales avec une institution publique de premier plan, sans passer par les circuits traditionnels souvent perçus comme complexes.

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