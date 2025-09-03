Algérie Poste lance sa première carte classique prépayée à l’occasion de l’IATF 2025

Algérie Poste franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses services en annonçant, ce mercredi, le lancement de sa première carte classique prépayée. Ce nouveau produit, fruit d’un partenariat avec la Banque d’Algérie, est dévoilé à l’occasion de la Foire africaine du commerce intra-africain (IATF 2025), qui se tient du 4 au 10 septembre au Palais des expositions des Pins Maritimes.

Conçues spécialement pour les participants et visiteurs internationaux de l’événement, ces cartes se veulent à la fois modernes et sécurisées. Selon le communiqué d’Algérie Poste, elles seront disponibles sous forme de packs avec des plafonds de chargement variés, offrant ainsi aux utilisateurs la possibilité de choisir la formule la plus adaptée à leurs besoins pour effectuer des paiements ou des retraits d’argent.

🟢 À LIRE AUSSI : L’Algérie se prépare à accueillir l’IATF 2025 : Tebboune préside une réunion stratégique

Le lancement de cette carte prépayée sera dans un premier temps limité à la durée de l’IATF, avant une généralisation progressive sur l’ensemble du territoire national dans les jours à venir. Cette initiative s’inscrit pleinement dans la stratégie d’Algérie Poste visant à promouvoir l’inclusion financière et à réduire l’utilisation des transactions en espèces.

Algérie Poste : des cartes de paiement aux couleurs des clubs de football

Avant cette annonce, Algérie Poste avait déjà marqué les esprits en dévoilant, le 25 août dernier, un autre produit novateur : des cartes de paiement à l’effigie des clubs de football algériens. Cette initiative, qui allie passion sportive et innovation financière, vise à offrir aux supporters un moyen de paiement numérique célébrant leur attachement à leur équipe favorite.

Ces nouvelles cartes arboreront les couleurs et les symboles historiques des différents clubs sportifs du pays. Pour cette première phase, le Mouloudia d’Alger est le premier club mis à l’honneur. Ses supporters pourront bientôt se procurer une carte affichant fièrement l’identité de leur équipe.

Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, Algérie Poste a précisé que ce produit sera progressivement étendu à l’ensemble des clubs du pays, permettant ainsi à une plus large base de supporters d’en bénéficier.

Au-delà de l’aspect symbolique, ces cartes – qu’il s’agisse de la version prépayée pour l’IATF ou de celles aux couleurs des clubs – s’inscrivent dans une logique de digitalisation des services. Elles permettront aux utilisateurs d’accéder à une variété de services numériques, facilitant les paiements sécurisés et réduisant la circulation de liquidités.