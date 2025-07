Algérie Poste lance le paiement des factures Sonelgaz via BaridiMob

Fini les files d’attente, le paiement des factures Sonelgaz entre dans une nouvelle ère numérique. Algérie Poste vient d’activer une fonctionnalité longtemps attendue sur son application mobile BaridiMob.

Désormais, les utilisateurs peuvent payer leurs factures Sonelgaz directement depuis leur smartphone. Une avancée significative pour des millions de citoyens, dans un contexte où la digitalisation des services devient une exigence croissante.

Comment régler ses factures Sonelgaz via BaridiMob : un parcours simple en quelques étapes

L’annonce a été faite via une vidéo explicative récemment publiée par Algérie Poste. L’intégration du paiement des factures Sonelgaz dans l’application BaridiMob représente un pas de plus vers la simplification des démarches quotidiennes pour les usagers disposant d’un compte CCP.

La procédure, elle, a été conçue pour être accessible à tous :

Ouvrir l’application BaridiMob, disponible sur Android et iOS. Cliquer sur l’onglet « Paiement ». Sélectionner « Sonelgaz » parmi les prestataires. Saisir le numéro client, qui figure sur la facture. Choisir la facture à payer (en cas de plusieurs factures en attente). Compléter les champs nom et prénom. Sélectionner le compte CCP à débiter. Vérifier le montant dû. Entrer le code OTP (envoyé par SMS pour validation). Finaliser la transaction.

En quelques clics, la facture est réglée sans avoir besoin de se déplacer à un guichet. Ce service digital est particulièrement bienvenu en période estivale, où les déplacements sont moins aisés et la chaleur, souvent dissuasive.

Algérie Poste appelle à la vigilance face aux arnaques en ligne

Si Algérie Poste avance dans la modernisation de ses services, elle reste également en alerte face aux dérives numériques. Dans un communiqué officiel, l’entreprise a mis en garde contre une multiplication d’arnaques en ligne, en particulier sur les réseaux sociaux.

Certaines pages malveillantes usurpent l’identité visuelle d’Algérie Poste pour diffuser de faux concours et rediriger les internautes vers des liens frauduleux. L’entreprise dément fermement organiser ce genre d’opérations.

« Algérie Poste appelle ses clients à ne jamais cliquer sur des liens suspects redirigeant vers des pages frauduleuses sur les réseaux sociaux, notamment celles faisant la promotion de faux concours ou de fausses offres en usurpant l’identité de l’entreprise », souligne-t-elle dans son avertissement.

Elle encourage les utilisateurs à signaler immédiatement ces pages via sa page officielle et rappelle qu’elle n’organise aucun concours de ce type. Un rappel d’autant plus nécessaire que ces pratiques visent souvent les personnes les moins à l’aise avec les outils numériques.