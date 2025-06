Algérie Poste lance « Baridi Pay » : une nouvelle solution de paiement mobile par QR Code

Dans le cadre de sa stratégie de digitalisation et de modernisation des services financiers, Algérie Poste a annoncé, ce samedi 14 juin 2025, le lancement officiel de « Baridi Pay », une solution de paiement mobile sans contact accessible via l’application Baridi Mob. Ce nouveau service marque une avancée significative dans l’inclusion financière et l’adoption des moyens de paiement électroniques à l’échelle nationale.

Baridi Pay est une application de paiement mobile innovante qui repose sur la technologie du QR Code. Grâce à cette solution, les usagers peuvent désormais régler leurs achats sans carte bancaire ni espèces, en scannant un code QR affiché chez le commerçant à l’aide de l’application Baridi Mob. Le paiement est validé immédiatement, de manière totalement sécurisée, par un code de confirmation envoyé par SMS.

Ce service permet aux clients d’effectuer leurs paiements en quelques secondes, via une interface intuitive, rapide et accessible à tout moment. Le processus ne nécessite ni manipulation complexe, ni outil supplémentaire, rendant le paiement mobile à la fois fluide, pratique et sécurisé.



Un déploiement progressif sur tout le territoire national

Algérie Poste prévoit un déploiement progressif de Baridi Pay sur l’ensemble du territoire national. Dans un premier temps, la solution sera disponible dans les pharmacies et les petits commerces de proximité, avant d’être généralisée à d’autres secteurs commerciaux dans les mois à venir.

L’objectif affiché est clair : réduire l’utilisation des espèces, encourager l’économie numérique et moderniser les habitudes de paiement, en conformité avec les orientations des pouvoirs publics en matière de transition digitale.

Cette démarche s’inscrit dans une vision plus large de diversification des services d’Algérie Poste et de soutien à l’innovation technologique. En favorisant l’adoption des paiements électroniques, l’entreprise aspire à faciliter le quotidien des citoyens tout en renforçant la sécurité des transactions et la traçabilité des flux financiers.

Baridi Pay représente ainsi un levier stratégique vers un système de paiement plus moderne, inclusif et efficace, au service du développement économique national.