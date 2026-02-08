Algérie Poste lance 6 nouvelles cartes de paiement : Découvrez leurs avantages

À l’occasion du 24ème anniversaire de sa création, l’entreprise publique Algérie Poste a dévoilé hier une série de nouvelles cartes de paiement électronique. Cet événement, marqué par la présence de membres du gouvernement, consacre le passage définitif de l’institution vers une ère de services financiers numériques intégrés.

C’est au Centre International des Conférences (CIC) « Abdelatif Rahal » que le coup d’envoi a été donné. Sous l’égide du ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, et en présence de hauts cadres de l’État, Algérie Poste a célébré plus de deux décennies d’existence en se tournant résolument vers l’avenir.

Lors de son allocution, Chiraz Bechiri, Directrice Générale d’Algérie Poste, a souligné la mutation structurelle de l’entreprise. Jadis cantonnée au transport de courrier, l’institution est devenue un levier stratégique de la continuité de l’État et du lien social.

🟢 A LIRE AUSSI : Un nouveau service très pratique désormais disponible aux GAB d’Algérie Poste

« Algérie Poste franchit une nouvelle étape face à l’accélération de la transition numérique mondiale, passant des services financiers traditionnels vers une offre digitale complète », a-t-elle précisé.

Nouvelles cartes d’Algérie Poste : Un bouquet de solutions pour tous les usagers

Pour répondre aux besoins spécifiques des citoyens, des professionnels et des visiteurs, six nouvelles cartes ont été présentées :

Carte « HOURRA » : Dédiée aux journalistes professionnels , elle rend hommage à la liberté d’expression. Elle permet des retraits allant jusqu’à 50 000 DA/jour en bureau de poste, avec une validité de 4 ans.

: Dédiée aux , elle rend hommage à la liberté d’expression. Elle permet des retraits allant jusqu’à en bureau de poste, avec une validité de 4 ans. Carte « CASHLESS » : Destinée aux entreprises, commerçants et artisans , cette solution vise à réduire l’usage de l’argent liquide tout en assurant une traçabilité financière totale. Elle permet l’ouverture de comptes professionnels à distance. Limite d’utilisation : jusqu’à 1 million DA/jour (validité de 2 ans).

: Destinée aux , cette solution vise à réduire l’usage de l’argent liquide tout en assurant une traçabilité financière totale. Elle permet l’ouverture de comptes professionnels à distance. Limite d’utilisation : jusqu’à 1 million DA/jour (validité de 2 ans). Carte « CLASSIC » : Le nouveau standard pour le grand public . Alliant simplicité et sécurité, elle permet des retraits au GAB de 50 000 DA/jour et des paiements électroniques plafonnés à 1 000 000 DA. Validité : 4 ans.

: Le nouveau standard pour le . Alliant simplicité et sécurité, elle permet des retraits au GAB de 50 000 DA/jour et des paiements électroniques plafonnés à 1 000 000 DA. Validité : 4 ans. Carte « PREMIUM » : Conçue pour une clientèle VIP, elle offre des avantages exclusifs et des services à haute valeur ajoutée. Le plafond de retrait au GAB est fixé à 100 000 DA/jour . Validité : 4 ans.

: Conçue pour une elle offre des avantages exclusifs et des services à haute valeur ajoutée. Le plafond de retrait au GAB est fixé à . Validité : 4 ans. Carte « PREPAID » (Tourisme) : Une innovation pour les visiteurs étrangers et touristes en Algérie. Cette carte prépayée facilite un séjour sans numéraire avec des plafonds de retrait entre 5 000 et 25 000 DA . Validité : 1 à 3 mois.

(Tourisme) : Une innovation pour les visiteurs étrangers et touristes en Algérie. Cette carte prépayée facilite un séjour sans numéraire avec des plafonds de retrait entre . Validité : 1 à 3 mois. Carte « PREPAID EMPLOYEE » : Un outil de gestion pour les frais de mission et les œuvres sociales. Destinée aux secteurs public et privé, ses plafonds sont négociables selon les contrats. Validité : 3 à 12 mois.

🟢 A LIRE AUSSI : Algérie Poste : Zerrouki annonce de nouveaux services numériques

Cette nouvelle offre monétique témoigne de la volonté d’Algérie Poste de s’imposer comme le moteur de l’inclusion financière et de la modernisation de l’économie nationale.