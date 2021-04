Algérie Poste : la grève des employés se poursuit

Avec un mois de Ramadan qui s’annonce difficile du fait de la flambée générale des prix de pénuries de certains produits alimentaires, et du manque de liquidités, les Algériens sont désormais confrontés à un autre problème ; plusieurs bureaux de poste sont en grève.

En effet, la grève des employés d’Algérie poste, déclenchée sans préavis le lundi 12 avril dernier, soit la veille du début du mois sacré, s’est poursuivie ce mercredi 14 avril pour le troisième jour consécutif et semble s’élargir vers plusieurs autres wilayas.

Selon des informations rapportées par le quotidien El Watan, de plus en plus d’agences rejoignent le débrayage enclenché lundi, et ce, malgré les mesures annoncées, hier mardi, par l’administration.

Durant la journée d’hier, et face au mouvement qui ne cesse de s’élargir, la direction d’Algérie poste a tenté de contenir la protestation en annonçant plusieurs mesures, rassurant notamment de prendre en charge les revendications des travailleurs.

Le mouvement se poursuit malgré les promesses

Dans son communiqué, la Direction d’Algérie poste a annoncé le versement de la première tranche de la prime d’encouragement pendant ce mois de Ramadan, ajoutant que toutes les mesures pour la satisfaction des autres revendications sont prises.

Cependant, ces mesures ne seront applicables qu’une fois le syndicat de la société créé, ajoute encore le communiqué de la Direction. « L’entreprise cherche à subvenir aux besoins et aux conditions appropriées à ses travailleurs et de prendre en charge au mieux leurs préoccupations, en particulier celles qui sont suspendues depuis des années », lit-on dans le communiqué d’Algérie poste.

Apparemment, l’intervention de la Direction n’a pas convaincu les protestataires de renoncer à leurs mouvements puisque la grève se poursuit pour le troisième jour consécutif touchant plusieurs autres wilayas du pays, selon plusieurs sources médiatiques concordantes.