Algérie Poste : Jusqu’à 500 000 DA/jour désormais autorisés via ce mode de paiement

Algérie Poste a annoncé samedi avoir fixé le plafond journalier maximal pour le paiement électronique via le code QR à 500 000 dinars algériens.

Ce plafond élevé permet aux utilisateurs d’effectuer des achats de manière sécurisée et fluide via leur téléphone portable, sans avoir à transporter d’argent liquide ni à utiliser directement leur carte bancaire.

Cette mesure représente un bond qualitatif dans la modernisation des moyens de paiement et l’amélioration du niveau d’inclusion financière.

Dans un communiqué précédent, l’institution avait affirmé que ce service serait progressivement généralisé à l’échelle nationale, dans le cadre du déploiement du service BaridPay, qui permet aux commerçants d’accepter les paiements via le code QR. Ce processus a effectivement débuté le 14 juin 2025.

La première phase de généralisation du service se concentre sur les petits commerces, tels que les pharmacies et les points de vente locaux, considérés comme la colonne vertébrale du commerce quotidien dans les quartiers et les zones résidentielles.

Algérie Poste vise à étendre progressivement l’utilisation du service à divers secteurs commerciaux, y compris les grandes surfaces, les restaurants et les prestataires de services.

Cette initiative s’inscrit dans le contexte de la transformation numérique que connaît l’Algérie, qui comprend la modernisation des infrastructures financières et la facilitation de l’utilisation des moyens de paiement modernes pour les citoyens et les commerçants.

Elle vise également à réduire la dépendance à l’égard des liquidités et à atteindre des niveaux de rapidité plus élevés dans les transactions financières.

Algérie Poste : Un partenariat avec l’Office national des wakfs pour faciliter le versement de la zakat

La technologie de paiement par code QR est l’un des moyens les plus sûrs et les plus répandus au niveau mondial. Elle est largement utilisée dans de nombreux pays développés et en développement, en raison de sa facilité d’utilisation et de son faible coût de mise en œuvre, tant pour le consommateur que pour le commerçant.

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs avait précédemment informé les Algériens qu’il mettait à la disposition des personnes assujetties à la zakat les comptes postaux de l’Office national des wakfs et de la zakat, afin de déposer leur zakat « de manière à garantir sa collecte et sa distribution conformément à ses usages légaux, et à contribuer à la solidarité et à la compassion sociales ».

Une réunion de coordination importante s’est tenue jeudi dernier entre l’Office national des wakfs et de la zakat et Algérie Poste, consacrée à l’examen des mécanismes d’activation des moyens de paiement électronique pour le versement de la zakat et des dons, via des plateformes numériques et des mécanismes de paiement modernes.

Selon un communiqué conjoint, la réunion a porté sur les moyens d’activer l’application BaridiMob d’Algérie Poste et de la lier aux services proposés par l’Office, ainsi qu’au site web dédié aux wakfs et à la zakat, afin de faciliter les transactions et d’offrir une expérience utilisateur flexible et sécurisée aux citoyens.

Il a également été convenu de généraliser l’utilisation des terminaux de paiement électronique (TPE) dans les services relevant de l’Office, pour permettre aux citoyens de s’acquitter de leur zakat numériquement, en toute simplicité et sécurité.