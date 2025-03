Algérie Poste introduit la « Carte Dorée Classique » et prépare de nouvelles cartes bancaires

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zrougui, a annoncé ce jeudi à Guelma le lancement imminent de la nouvelle version de la carte bancaire « La Carte Dorée Classique ». Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de modernisation des services d’Algérie Poste, visant à améliorer l’expérience des utilisateurs et à élargir les solutions de paiement électronique.

Dès les prochains jours, Algérie Poste commencera à délivrer une première série de cette carte bancaire modernisée, dont la durée de validité sera désormais de quatre ans, soit le double de l’ancienne carte. Selon le ministre, cette évolution facilitera les transactions électroniques et offrira une plus grande flexibilité aux utilisateurs.

En plus du changement de nom, la réforme prévoit l’introduction de nouvelles gammes de cartes bancaires, dont la « Carte Platinium » et la « Carte Black ». Ces nouveaux produits seront adaptés aux besoins de différentes catégories de clients et proposeront des services spécifiques.

🟢À LIRE AUSSI : Après 7 ans d’arrêt, cette ligne de train reprend du service en Algérie

Dans le cadre de la modernisation des infrastructures, Sid Ali Zrougui a également insisté sur la maintenance rapide des distributeurs automatiques de billets (DAB). Actuellement, sur les 2 500 distributeurs répartis à travers le pays, 97 % sont en service. L’objectif est de réduire au maximum les délais d’intervention pour réparer les équipements hors service, avec un délai de réparation ne dépassant pas 24 heures.

Un site web dédié à « Connected Algeria »

Parallèlement à ces réformes, le ministère de la Poste et des Télécommunications prépare activement l’événement « Connected Algeria », qui se tiendra les 7 et 8 avril 2025 à Alger sous le haut patronage du Premier ministre. Pour accompagner cet événement stratégique, un site internet dédié a été lancé.

Ce site fournit des informations détaillées sur la thématique et les objectifs de l’événement, ainsi qu’un aperçu des principaux sujets qui seront abordés lors des différentes conférences et panels. Les visiteurs y trouveront également le programme complet de la manifestation, incluant des ateliers, des échanges techniques et des expositions animés par des experts nationaux et internationaux.

En outre, une plateforme d’inscription en ligne a été mise en place pour permettre aux participants de s’enregistrer exclusivement via un formulaire électronique. Le site propose également un espace de contact permettant aux intéressés d’échanger directement avec les organisateurs.

Pour plus de détails, le site est accessible via le lien suivant : https://connectedalgeria.dz.

🟢À LIRE AUSSI : Allocation 750 € : du nouveau pour cette wilaya

En résumé