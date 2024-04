Algérie Poste innove : l’intelligence artificielle (IA) entre bientôt en jeu

Alger, 16 avril 2024 – Algérie Poste annonce une initiative majeure pour renforcer la sécurité de ses clients et mieux lutter contre la fraude et le blanchiment d’argent. L’entreprise s’apprête à déployer des solutions d’intelligence artificielle (IA) dans le cadre de son application « Baridi Mob ».

Cette initiative, dévoilée par le directeur général Louai Zidi, permettra de détecter automatiquement les opérations suspectes, les tentatives de fraude et les cas de blanchiment d’argent sur les comptes des clients. L’IA analysera les données transactionnelles et les comportements des utilisateurs pour identifier les anomalies.

En plus de cet aspect sécuritaire, Algérie Poste met également en place une application intelligente pour le retrait d’argent. Cette application permettra aux clients de géolocaliser le distributeur automatique de billets (DAB) le plus proche disposant des fonds nécessaires, tout en leur fournissant un itinéraire pour s’y rendre.

Le responsable a souligné que les solutions d’intelligence artificielle permettront aux clients d’Algérie Poste de détecter la fraude, la tromperie, le blanchiment d’argent et diverses opérations suspectes non effectuées par le client, ou effectuées loin de son lieu de résidence, ou encore des opérations répétées sur son compte.

Selon ce dernier, l’intelligence artificielle que cherche Algérie Poste à développer assure la sécurité des comptes d’une part et peut jouer le rôle de garant de l’application de la loi en cas d’opérations suspectes, de fraude ou de tromperie, d’autre part.

Concernant l’application « Baridi Mob », le directeur général a insisté sur le fait que cette application est sujette à des améliorations, car celui qui n’avance pas, recule. Il a souligné que si « Baridi Mob » restait tel qu’il est actuellement, bien qu’il soit actuellement considéré comme la meilleure application sur le marché financier algérien, il serait dépassé dans 4 ou 5 ans.

Par conséquent, Zidi a déclaré que des efforts sont actuellement déployés pour développer des applications et des solutions d’intelligence artificielle par l’entreprise, afin de ne pas dépendre de l’achat d’applications étrangères à chaque fois qu’une solution technologique est nécessaire.

L’intelligence artificielle au cœur de la stratégie d’Algérie Poste pour un service client de qualité

Le responsable affirme qu’Algérie Poste envisage d’ajouter une fonctionnalité à son application « Baridi Mob » qui permettrait d’afficher le nom du titulaire du compte lors d’un transfert d’argent. Cette mesure répond aux demandes des utilisateurs qui souhaitent plus de transparence lors de leurs transactions.

Néanmoins, M. Zidi a tenu à souligner que l’application rencontre un franc succès avec plus de 5 millions de téléchargements. De ce fait, les mises à jour sont complexes et délicates et nécessitent une approche prudente pour ne pas perturber le bon fonctionnement de l’application.

Zidi a annoncé l’intention d’Algérie Poste de faire de la journée d’étude un événement annuel. Son objectif est de stimuler la discussion sur les services financiers intelligents et de suivre les avancées internationales dans ce domaine.

Pour ce faire, l’entreprise compte s’appuyer sur l’expertise de la diaspora algérienne, notamment celle du chercheur Murad Bouache de la Silicon Valley (Intel Company) aux États-Unis et de Mohammed Snoussi résidant au Danemark. Ces experts apporteront leur aide et leurs suggestions pour permettre à Algérie Poste de rester à la pointe du progrès dans ce domaine.

Le directeur général d’Algérie Poste a réitéré l’engagement de l’entreprise à servir les citoyens. Il a souligné que les défis auxquels ils sont confrontés exigent des solutions technologiques innovantes. C’est pourquoi Algérie Poste se tourne vers l’intelligence artificielle pour développer des solutions et des applications qui répondent aux besoins des citoyens.