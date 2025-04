Algérie Poste fait une annonce urgente aux candidats au concours de recrutement 2025

Dans un souci d’équité et de transparence, Algérie Poste a annoncé ce mardi la réouverture temporaire de sa plateforme de recrutement, offrant ainsi une seconde chance aux candidats ayant commis des erreurs dans leur dossier de candidature.

Cette décision exceptionnelle concerne le concours de recrutement en cours au sein de l’entreprise nationale, et intervient après la découverte d’erreurs et d’omissions dans un nombre significatif de dossiers, ayant conduit à l’exclusion de plusieurs postulants.

Selon le communiqué officiel, « les procédures suivies respectent pleinement les principes de transparence et d’égalité des chances, sans aucune considération personnelle ou émotionnelle. »

Cependant, lors de la vérification des dossiers, des incohérences ou des informations manquantes ont été relevées. Les responsables tiennent à rappeler que « chaque candidat est responsable de l’exactitude des données fournies. »

Face à cette situation, et dans un souci d’équité, une mesure exceptionnelle a été prise : la plateforme sera rouverte ce mercredi 30 avril à partir de midi pour une durée de 24 heures, afin de permettre aux candidats concernés de rectifier leurs informations.

« Cette décision vise à offrir une seconde chance, tout en maintenant les exigences de rigueur, » souligne le communiqué. Les postulants dont les dossiers ont été rejetés pour des erreurs corrigibles sont donc invités à se connecter dès demain sur : https://careers.poste.dz

🟢 À LIRE AUSSI : Retraits via SFP 01 : le montant maximum fixé par Algérie Poste

Les autorités insistent sur l’importance de « la précision et du sérieux » dans cette démarche, rappelant que « cette réouverture est une faveur exceptionnelle et non renouvelable. »

En attendant, les concernés doivent agir rapidement : la fenêtre de correction ne sera ouverte que pendant 24 heures. Un conseil : vérifiez deux fois vos données avant soumission !

Algérie Poste rouvre sa plateforme de recrutement : 24h pour corriger les dossiers !

Pour rappel, Algérie Poste a entamé la deuxième phase de son concours national de recrutement, marquant ainsi une nouvelle étape décisive dans le processus de sélection des candidats. Cette phase, qui a débuté officiellement le dimanche 27 avril 2025, concerne les postulants ayant satisfait aux critères d’éligibilité après l’examen rigoureux de leurs dossiers.

Les candidats retenus recevront leur convocation par SMS, comme l’a confirmé Algérie Poste dans son communiqué. Ce message contiendra toutes les informations nécessaires pour le passage des épreuves, notamment :

la date précise de l’examen, l’heure et le lieu.

Cette approche digitale vise à garantir une communication rapide et sécurisée, tout en simplifiant l’accès aux informations pour les participants.

🟢 À LIRE AUSSI : Concours Algérie Poste 2025 (date et lieu) : du nouveau pour les candidats

En collaboration avec l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM) et la plateforme Emploitic, Algérie Poste assure un déroulement équitable et conforme aux normes en vigueur. Cette synergie entre institutions renforce la crédibilité du processus, depuis la vérification des dossiers jusqu’à la phase des épreuves.

Avec 498 postes à pourvoir, ce concours s’inscrit dans la stratégie de modernisation et de renforcement des capacités de l’entreprise publique. Les lauréats contribueront à l’amélioration des services postaux, alignés sur les attentes des usagers et les standards internationaux.