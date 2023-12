Algérie Poste fait une annonce pour cette catégorie de clients

Algérie Poste a annoncé la possibilité de payer les droits d’inscription aux examens nationaux du baccalauréat (BAC) et du Brevet d’enseignement moyen (BEM) par voie électronique.

En effet, Algérie Poste a diffusé une vidéo explicative sur les modalités de paiement électronique des droits d’inscription aux examens scolaires nationaux intitulés 2024.

Le ministère de l’Éducation nationale a lancé en novembre 2023, les inscriptions pour les examens du Brevet d’enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat (BAC) pour la session 2024. Les candidats ont jusqu’au jeudi 21 décembre, pour s’inscrire en ligne.

En effet, le ministère invite tous les élèves scolarisés dans les établissements publics et privés, ainsi que leurs parents, à se rapprocher pour s’inscrire à partir de 8 heures du matin.

Dans le cadre de la généralisation de la politique du tout numérique “zéro papier”, le ministère a décidé, à partir de cette session, de se passer du dépôt du dossier papier pour l’inscription à ces deux examens. Il suffit de remplir le formulaire d’inscription électronique, mis en place par le ministère sur le système d’information du ministère et via les sites du Office national des examens et concours (ONEC).