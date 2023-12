Algérie Poste explique comment retrouver son RIP

Algérie Poste a récemment partagé sur sa page Facebook les différentes options permettant de retrouver le numéro d’identification postale RIP.

Ce numéro d’identification, appelé donc Référence Individuelle Postale (RIP), est une référence attribuée à chaque adresse postale en Algérie.

Pour récupérer ce numéro, les utilisateurs ont la possibilité d’utiliser le carnet de quittances, les guichets automatiques et les applications mobiles d’Algérie Poste, ECCP et Poste Mobile.

Inscriptions aux examens : Algérie Poste apporte des précisions

Dans une avancée marquante, Algérie Poste a rendu possible le règlement des frais d’inscription aux examens nationaux du Baccalauréat (BAC) et du Brevet d’enseignement moyen (BEM) via des moyens électroniques. Cette annonce s’accompagne d’une vidéo explicative détaillant les étapes du paiement en ligne pour les examens scolaires nationaux prévus en 2024.

Le ministère de l’Éducation nationale a ouvert les inscriptions pour les sessions 2024 du BEM et du BAC dès novembre 2023, avec une date limite fixée au jeudi 21 décembre pour les candidatures en ligne. Cette initiative vise à encourager les élèves des établissements publics et privés, ainsi que leurs parents, à entamer les démarches d’inscription dès 8 heures du matin.

Dans le cadre de la transition vers une politique numérique intégrale, baptisée « zéro papier », le ministère a décidé, pour cette session, de supprimer la nécessité de déposer des dossiers papier pour l’inscription à ces deux examens. Désormais, un simple formulaire d’inscription électronique, accessible via le système d’information du ministère et les plateformes de l’Office national des examens et concours (ONEC), suffit.