Algérie Poste a récemment annoncé une innovation majeure pour ceux cherchant à obtenir la précieuse carte « Eddahabia ». À travers un communiqué officiel, l’entreprise a dévoilé la mise en place du tout nouveau service premium, baptisé « Edahabia service premium », désormais accessible via l’application ECCP.

Algérie Poste révolutionne l’obtention de la carte « Eddahabia » avec son nouveau service premium

Ce nouveau service révolutionnaire vise à simplifier et à accélérer le processus d’obtention de la carte « Eddahabia », offrant aux clients une expérience exceptionnelle. La particularité de cette nouvelle offre réside dans la rapidité de livraison à domicile, assurée par le service EMS de d’Algérie Poste. Ainsi, les clients peuvent recevoir leur carte « Eddahabia » dans des délais records, le tout avec un niveau de qualité de service optimal.

Pour profiter de cette avancée, il suffit de télécharger l’application ECCP et de demander l’offre premium. Remplir les informations nécessaires (numéro de compte, adresse de livraison…), puis commander sa carte.

Les clients d’Algérie Poste peuvent désormais recevoir leurs cartes à domicile dans un délai limité avec le service EMS Champion Post Algeria. Grâce à cette initiative, l’obtention de la carte « Eddahabia » devient non seulement plus rapide, mais aussi plus pratique pour les résidents algériens.

