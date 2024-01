Algérie Poste explique comment modifier votre numéro de téléphone sur la carte Edahabia

Algérie Poste simplifie le processus de mise à jour des numéros de téléphone mobile associés à la Carte Edahabia. Les utilisateurs peuvent désormais effectuer cette modification rapidement en suivant quelques étapes simples. Il leur suffit de se rendre à un guichet automatique, de choisir les services mobiles et enfin de sélectionner l’option pour changer le numéro de téléphone mobile associé à leur carte. Une vidéo tutorielle explicative accompagne ces démarches pour une assistance encore plus claire et précise.

Pour rappel, il s’agit d’une carte de paiement et de retrait électroniques utilisant le système EMV. Cette carte offre la possibilité d’effectuer différentes opérations de retrait et de paiement directement depuis le compte courant postal (CCP), à travers les guichets automatiques bancaires (GAB), ainsi que sur les terminaux de paiement électronique (TPE).

Procédure de remplacement de la Carte Edahabia en cas de perte

Dans le cas où la Carte Edahabia serait malencontreusement perdue, Algérie Poste propose une solution pratique et accessible à tous via son application mobile, Poste Mobile. Cette démarche simplifiée s’inscrit dans une volonté d’Algérie Poste de faciliter les procédures pour ses usagers, offrant ainsi une gestion plus aisée de leurs services bancaires et financiers.

Les utilisateurs sont invités à suivre ces étapes simples pour le remplacement de leur carte :

1. Connectez-vous à l’application Poste Mobile.

2. Sélectionnez l’onglet « Demandes ».

3. Choisissez l’option « Remplacement de la Carte ».

Ces directives, émanant directement d’Algérie Poste, démontrent l’engagement de l’établissement à simplifier les démarches pour ses clients, renforçant ainsi la commodité dans la gestion de leurs services financiers. En tant qu’établissement public à caractère industriel et commercial, Algérie Poste occupe un rôle central en tant qu’opérateur postal et institution financière.