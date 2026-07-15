Algérie Poste disjoncte à son tour : Panne géante des DAB dans plusieurs wilayas

L’établissement public Algérie Poste a apporté, ce mercredi, des éclaircissements concernant les perturbations techniques qui affectent actuellement certains de ses services monétiques à travers plusieurs wilayas du pays.

Dans un communiqué rendu public aujourd’hui, l’entreprise a tenu à rassurer sa large clientèle quant à la mobilisation de ses équipes pour un retour rapide à la normale.

Selon les explications fournies par l’opérateur postal, des dysfonctionnements techniques ont été enregistrés depuis hier (mardi), impactant directement la fluidité de certaines opérations financières.

Ces perturbations ont particulièrement touché le réseau des distributeurs automatiques de billets (DAB) dans plusieurs régions du territoire national, suscitant des désagréments pour de nombreux citoyens en quête de liquidités.

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Pour pallier cette situation temporaire, Algérie Poste a souligné que la continuité du service public demeure pleinement assurée.

Comment retirer son argent malgré la panne d’Algérie Poste ? Les solutions alternatives

L’entreprise a précisé que l’ensemble des services financiers et monétiques restent accessibles de manière tout à fait classique et fluide au niveau des guichets de ses bureaux de poste à travers l’ensemble du pays. Les usagers sont donc invités à s’y orienter pour accomplir leurs transactions courantes.

De plus, dans le cadre de l’interopérabilité des réseaux monétiques nationaux, Algérie Poste a rappelé à ses clients qu’ils ont la possibilité d’effectuer leurs opérations de retrait d’argent via les distributeurs automatiques (DAB) des différentes institutions bancaires partenaires réparties sur l’ensemble du territoire.

Cette alternative permet de désengorger le réseau postal et d’offrir une solution de secours efficace en attendant la résolution globale de l’incident.

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Sur le plan technique, l’institution a affirmé que ses équipes spécialisées sont sur le pied de guerre. Travaillant en étroite coordination avec les différents partenaires et acteurs concernés du secteur monétique, les ingénieurs d’Algérie Poste déploient des efforts intenses et continus pour identifier l’origine exacte de la panne et rétablir le fonctionnement optimal de l’intégralité du réseau dans les plus brefs délais.

Consciente de l’impact de ce bug sur le quotidien des citoyens, la direction d’Algérie Poste a présenté ses excuses pour ce désagrément. Tout en remerciant les usagers pour leur patience, l’établissement a réaffirmé son engagement à rétablir rapidement un service de qualité.

Retour à la normale confirmé

La crise aura été de courte durée. Dans un nouveau communiqué, Algérie Poste a officiellement annoncé le rétablissement complet de l’ensemble des services perturbés depuis la veille.

L’opérateur public précise que l’incident a été entièrement résolu grâce à l’intervention rapide et à la mobilisation des équipes techniques sur le terrain.

Tout en réitérant son engagement à assurer la continuité de ses prestations, l’institution a tenu à remercier chaleureusement ses usagers pour leur patience et leur compréhension face à ce désagrément désormais résolu.