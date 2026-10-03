Algérie Poste : ce que risquent les auteurs de dégradations sur les distributeurs automatiques

Un message d’Algérie Poste vient rappeler une règle souvent méconnue : les distributeurs automatiques de billets ne sont pas de simples équipements en libre-service. Leur détérioration volontaire peut entraîner des poursuites judiciaires. L’établissement appelle également les citoyens à faire preuve de vigilance et à signaler tout comportement suspect.

Les distributeurs automatiques de billets (DAB) font partie des équipements indispensables au quotidien de nombreux Algériens. Ils permettent notamment de retirer de l’argent sans passer par les guichets des agences postales.

Dans son message, Algérie Poste insiste sur leur statut de biens publics. Toute dégradation ou destruction volontaire constitue une atteinte à une infrastructure destinée à l’ensemble des usagers.

L’établissement rappelle ainsi que les personnes impliquées dans de tels actes peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires. La responsabilité pénale des auteurs peut être engagée lorsqu’ils sont identifiés.

Au-delà des sanctions, les conséquences sont également directes pour les utilisateurs. Un distributeur endommagé peut rester indisponible pendant plusieurs jours, le temps de procéder aux réparations nécessaires. Pour un retraité venu récupérer sa pension ou un citoyen qui compte sur cet équipement pour retirer de l’argent, cette indisponibilité peut rapidement devenir une difficulté supplémentaire.

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Un réseau déjà confronté à des perturbations

La préservation des distributeurs intervient alors que le réseau monétique a déjà connu des difficultés techniques. L’été dernier, une panne de grande ampleur avait notamment touché les DAB dans plusieurs wilayas, contraignant les clients à se tourner vers d’autres solutions de retrait.

Ces incidents ont mis en évidence la dépendance de nombreux usagers à ces équipements. Lorsqu’une machine devient inutilisable, les clients peuvent être contraints de rejoindre une autre agence ou un autre distributeur, avec des déplacements supplémentaires et des délais d’attente.

Dans ce contexte, les dégradations volontaires viennent compliquer davantage la continuité du service.

Algérie Poste invite donc les citoyens à adopter un comportement responsable et à signaler tout acte suspect observé à proximité des distributeurs.

Algérie Poste appelle aussi à la vigilance face aux arnaques en ligne

La protection des équipements ne concerne pas uniquement les installations physiques. Ces derniers mois, Algérie Poste a également multiplié les avertissements concernant les tentatives d’escroquerie visant ses clients.

De fausses pages sur les réseaux sociaux usurpent notamment l’identité de l’établissement pour diffuser de prétendus concours ou promouvoir des services inexistants. D’autres tentatives reposent sur des appels téléphoniques destinés à obtenir les informations confidentielles des détenteurs de comptes CCP et de cartes Eddahabia.

L’établissement a notamment alerté sur des arnaques visant les utilisateurs de BaridiMob, au cours desquelles des individus réclament des codes confidentiels ou des codes OTP sous différents prétextes.

Les clients doivent ainsi rester vigilants et ne jamais communiquer leur numéro de carte, leur code PIN ou les codes reçus par SMS à des interlocuteurs non autorisés.

À travers cette mise en garde, Algérie Poste rappelle que la préservation de ses distributeurs relève aussi de la responsabilité des citoyens.

Qu’il s’agisse d’une dégradation matérielle ou d’une tentative de fraude numérique, les conséquences touchent directement les usagers. L’établissement mise donc sur la vigilance collective pour limiter ces actes et préserver la disponibilité de ses services.