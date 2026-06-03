Algérie Poste : Découvrez les nouveaux horaires d’été des bureaux de poste pour le Nord et le Sud

Dans le but d’adapter ses services aux fortes chaleurs estivales et de garantir une continuité de service optimale, l’établissement public Algérie Poste a publié ce mercredi 3 juin 2026 un communiqué officiel fixant les nouveaux horaires d’ouverture de ses bureaux de poste.

Ces aménagements spécifiques à la saison d’été varient selon les régions (Nord ou Sud) et dépendent du système de travail de chaque bureau (par brigades, service limité ou service continu).

Afin de planifier au mieux vos démarches financières et postales, voici le détail complet de la grille horaire applicable dès à présent :

Horaires des bureaux de poste des régions du Nord

Pour l’ensemble des wilayas du nord du pays, les grilles horaires s’articulent autour de trois modes de fonctionnement :

1. Bureaux fonctionnant en système de brigades (en deux équipes)

Du samedi au mercredi : Ouverture de 08h00 à 19h00 (sans interruption).

Ouverture de à (sans interruption). Le jeudi : Ouverture de 08h00 à 16h00.

2. Bureaux fonctionnant en système de service limité (avec pause déjeuner)

Du samedi au mercredi : Horaires coupés, de 08h00 à 12h00 (midi), puis de 14h00 à 17h00 .

Horaires coupés, de à (midi), puis de à . Le jeudi : Ouverture en matinée uniquement, de 08h00 à 12h00 (midi).

3. Bureaux fonctionnant en système de service continu

Du samedi au mercredi : Ouverture de 08h00 à 17h00 (sans interruption).

Ouverture de à (sans interruption). Le jeudi : Ouverture en matinée uniquement, de 08h00 à 12h00 (midi).

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Horaires des bureaux de poste des régions du Sud

Pour faire face aux températures extrêmes du Grand Sud et protéger les usagers comme les personnels, les bureaux de poste de ces wilayas ouvriront plus tôt le matin :

1. Bureaux fonctionnant en système de brigades (en deux équipes)

Du samedi au mercredi : Ouverture de 07h00 à 18h00 (sans interruption).

Ouverture de à (sans interruption). Le jeudi : Ouverture de 07h00 à 15h00.

2. Bureaux fonctionnant en service limité OU en service continu

Du samedi au jeudi : Pour ces deux catégories de bureaux dans le Sud, l’horaire est unique et uniforme tout au long de la semaine : ouverture en matinée de 07h00 à 13h00 (une heure de l’après-midi).

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Algérie Poste invite ses usagers à prendre note de ces modifications pour éviter les déplacements aux heures de fermeture et rappelle que ses services numériques (application BaridiMob et distributeurs automatiques) restent opérationnels 24h/24.

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