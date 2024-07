Algérie Poste : comment recharger son forfait mobile avec l’application ECCP (tuto)

Algérie Poste met à la disposition de ses clients mobiles un moyen simple, pratique et sécurisé pour recharger leur forfait, et ce, via l’application ECCP.

Cette application, téléchargeable gratuitement sur Google Play Store, offre une multitude de services. Elle permet aux utilisateurs de consulter leur solde CCP, d’afficher le relevé détaillé de leurs opérations CCP, de s’abonner au service de notification par SMS pour les opérations financières (versement, virement, retrait, etc.), de commander et suivre la carte EDAHABIA, ainsi que de commander et suivre les carnets de chèques.

En plus de ces services, l’application ECCP, offre la possibilité de payer des factures d’eau (ADE, SEAAL), d’électricité et de gaz (SONELGAZ), de régler son abonnement Internet chez Algérie Télécom, et surtout, de recharger son forfait mobile chez Djezzy, Ooredoo et Mobilis.

Pour vous accompagner dans cette démarche, nous vous proposons un guide détaillé, étape par étape, pour recharger votre forfait mobile en toute simplicité via l’application ECCP.

Premièrement, téléchargez l’application ECCP depuis le Google Play Store. Une fois l’application installée, vous avez le choix de créer un compte en utilisant les données de votre carte EDAHABIA pour éviter de les indiquer à chaque fois, ou d’utiliser l’application de manière anonyme.

Comment recharger son forfait mobile via l’application ECCP ?

Dans l’interface principale de l’application, faites défiler l’écran vers le bas jusqu’à la section “Paiement Factures et Recharges”.

Sélectionnez l’opérateur mobile pour lequel vous souhaitez recharger le forfait (Mobilis, Djezzy ou Ooredoo) et suivez les étapes suivantes :

Ajoutez le numéro de téléphone.

Indiquez le code de l’image affichée à l’écran.

Choisissez maintenant le montant de la recharge souhaité parmi les options disponibles (de 100 DA à 2 000 DA pour les recharges nationales et de 500 DA à 1 000 DA pour les recharges internationales). Sinon, vous pouvez indiquer le montant souhaité en cliquant sur Autres.

Cliquez sur “J’accepte les conditions générales d’utilisation” (Vous pouvez consulter ces conditions en cliquant sur la partie surlignée en vert).

Choisissez maintenant le mode de paiement EDAHABIA (ou CIB). Une nouvelle page d’informations personnelles s’affiche. C’est ici que vous devez entrer les informations de votre carte EDAHABIA :

Numéro de la carte de crédit : le numéro affiché à l’avant de la carte.

: le numéro affiché à l’avant de la carte. Date d’expiration de la carte : également affichée à l’avant de la carte EDAHABIA.

: également affichée à l’avant de la carte EDAHABIA. Nom et prénom du titulaire de la carte.

Code CVC2/CVV2 : situé au dos de la carte.

: situé au dos de la carte. Cliquez ensuite sur “Valider”.

Un message de confirmation de la recharge vous sera notifié sur votre téléphone mobile et dans l’application ECCP.

Le montant de la recharge sera immédiatement crédité sur votre compte mobile.

L’application ECCP d’Algérie Poste offre un moyen simple, rapide et sécurisé pour recharger votre forfait mobile. Avec son interface conviviale et ses instructions claires, cette application vous permet d’effectuer vos recharges en toute tranquillité, où que vous soyez.