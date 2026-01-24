Algérie Poste : Comment modifier les coordonnées du compte CCP ?

Fidèle à sa démarche de proximité, Algérie Poste multiplie les rappels pédagogiques concernant le cadre réglementaire et les procédures régissant ses prestations. Dans cette optique de transparence et de mise à jour constante de ses services, l’institution vient de préciser les modalités relatives à un volet essentiel de la gestion bancaire : la modification de l’identité des titulaires de comptes.

Dans un communiqué diffusé sur ses réseaux sociaux, l’établissement a apporté des précisions essentielles concernant les modalités de modification ou de rectification du nom et du prénom associés aux comptes courants postaux (CCP).

Cette mesure s’adresse aux clients souhaitant mettre à jour leur identité bancaire suite à une erreur administrative ou un changement d’état civil.

Selon la note d’information publiée sur la page Facebook officielle de l’institution, les citoyens concernés doivent se rapprocher de l’agence postale la plus proche. La procédure repose sur deux piliers principaux :

Le formulaire dédié : Le client doit remplir soigneusement le formulaire spécifique, référencé sous le code « CHÈQUE 04 ».

». Le dossier justificatif : La demande doit impérativement être accompagnée des documents officiels attestant du changement ou de la correction demandée.

Afin de garantir la fluidité de l’opération, Algérie Poste invite ses usagers à consulter la liste exhaustive des pièces à fournir via son site web officiel. Par ailleurs, un service d’assistance reste à la disposition du public :

« Pour toute information supplémentaire, nos clients peuvent contacter le service client en composant le numéro 1530 », précise l’organisme.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté d’Algérie Poste de moderniser la gestion de ses bases de données et d’assurer une parfaite conformité entre l’identité des titulaires et leurs registres financiers.

BaridiMob : Algérie Poste lève le voile sur les modalités de transfert d’argent

Dans un souci de clarification de ses services numériques, l’établissement public Algérie Poste a communiqué les conditions impératives permettant d’effectuer des virements de compte à compte via son application phare, BaridiMob.

Face à l’engouement croissant pour les solutions de paiement électronique, Algérie Poste a jugé nécessaire de rappeler les règles d’usage de sa plateforme mobile. Via un communiqué diffusé sur ses réseaux sociaux officiels, l’institution a listé les trois piliers essentiels pour garantir le succès d’une transaction financière entre usagers.

Pour espérer transférer des fonds instantanément, l’usager expéditeur doit impérativement être affilié au service BaridiMob. Outre l’adhésion formelle, il va sans dire que le solde disponible doit couvrir non seulement la somme envoyée, mais aussi les frais de service associés.

Sur le plan comptable, Algérie Poste introduit une restriction sur le volume des échanges : le montant minimal autorisé pour chaque transfert est fixé à 500 DA. En deçà de cette somme, la transaction ne pourra être validée par le système.

L’innovation majeure de ce rappel réside dans la condition imposée au destinataire. Pour que l’argent soit crédité, le bénéficiaire doit obligatoirement être détenteur de la carte Edahabia. Sans ce support, le compte cible reste inaccessible aux transferts via l’application, soulignant ainsi la volonté de l’entreprise de généraliser l’usage de sa carte de paiement.

« Ce service s’inscrit dans notre stratégie de dématérialisation des flux financiers pour offrir plus de fluidité aux citoyens », rappelle l’institution.

Enfin, Algérie Poste invite les retardataires à rejoindre la communauté d’utilisateurs en téléchargeant l’application officielle, disponible exclusivement sur le Google Play Store pour les utilisateurs Android.