Algérie Poste : Comment légaliser ses documents officiels en ligne via T@sdik ? (Guide)

Algérie Poste a détaillé les démarches à suivre pour son nouveau service en ligne, baptisé T@sdik, qui permet aux citoyens de faire légaliser leurs documents officiels en vue de leur utilisation à l’étranger.

Le processus, présenté mardi dans un communiqué, se veut à la fois simple et numérisé, réduisant ainsi les déplacements et les files d’attente. Pour en bénéficier, il suffit de suivre quelques étapes clés :

1. Inscription en ligne : Les usagers doivent d’abord se rendre sur le portail dédié au service à l’adresse https://tasdik.poste.dz.

2. Remplir les informations : Une fois sur le site, il est nécessaire de remplir un formulaire électronique et de prendre connaissance des conditions générales d'utilisation.

3. Préparation du dossier : Après l'inscription, deux exemplaires du bordereau de dépôt, le formulaire de dépôt et le reçu de réception doivent être imprimés.

4. Dépôt physique : Le dossier complet, incluant les documents à légaliser et les pièces imprimées, doit ensuite être déposé au bureau de poste sélectionné au moment de l'inscription en ligne.

Notons qu’un timbre fiscal de 20 DA est requis pour chaque document à légaliser.

Pour toute information complémentaire, Algérie Poste renvoie vers le site web du ministère des Affaires étrangères, disponible à l’adresse https://www.mfa.gov.dz/ar/services-for-algerians/service-tsdik.

Qu’est-ce que T@sdik, le nouveau service de légalisation via Algérie Poste ?

Annoncé récemment, le service T@sdik marque une étape importante dans la modernisation des démarches administratives en offrant aux citoyens une solution simple, sécurisée et accessible pour la légalisation de leurs documents à destination de l’étranger.

Cette initiative, fruit d’une collaboration entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Poste et des Télécommunications, représenté par Algérie Poste, permet aux citoyens de déposer leurs documents dans les bureaux de poste situés dans les chefs-lieux de daïra.

Ces documents seront ensuite transmis au service de l’état civil du ministère des Affaires étrangères pour y être certifiés, puis renvoyés à leur propriétaire. Le ministère a souligné l’efficacité et la sécurité de ce service, qui offre par ailleurs la possibilité de suivre l’acheminement des courriers.

Ce projet s’inscrit dans la volonté du gouvernement de rapprocher l’administration des citoyens et de simplifier les procédures.

