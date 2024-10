Algérie Poste : comment changer le numéro de téléphone lié à la carte Edahabia ?

Sur son récent poste Facebook, Algérie Poste a rappelé aux utilisateurs de ses services les étapes à suivre pour mettre à jour le numéro de téléphone associé à la carte Edahabia.

Lier sa carte Edahabia à son téléphone est primordial. En plus de renforcer la sécurité des transactions avec l’authentification par SMS, cela permet de faciliter les paiements en ligne, car un code unique est envoyé au numéro associé à la carte à chaque opération effectuée via les applications d’Algérie Poste (BaridiMob et ECCP).

La procédure de changement de numéro de téléphone associé à la carte Edahabia est très simple et se fait en trois étapes seulement. Suivez le guide !

1- Accédez au distributeur automatique (GAB)

La première étape pour changer le numéro associé à votre carte Edahabia consiste à vous déplacer au guichet automatique, équipé de services de la carte Edahabia, le plus proche de chez-vous. Vous trouverez ces GAB dans toutes les agences d’Algérie Poste.

Ensuite, après avoir vérifié que votre carte est toujours valide, insérez-la dans le distributeur. Puis, entrez votre code PIN afin de vous connecter à votre compte.

2- Sélectionnez le service « Modification numéro du mobile »

La deuxième étape consiste à choisir l’option « Service mobile ». Une fois atterri sur le menu de cette section, naviguez les options jusqu’à trouver le service « Modification du numéro ». Cette partie vous permet de gérer toutes les informations liées au numéro de téléphone associé à votre carte Edahabia. Vous pouvez alors effectuer les modifications que vous souhaitez.

3- Changez votre numéro de téléphone

À présent, il ne vous reste plus qu’à insérer votre nouveau numéro de téléphone. Pour cela, cliquez sur « saisir le numéro de téléphone mobile ». Puis, confirmez les détails de l’opération, à savoir le numéro de votre carde Edahabia ainsi que celui de votre mobile. Toutefois, assurez-vous que ce dernier soit saisi correctement, car il sera utilisé pour toutes vos communications liées services d’Algérie Poste.

Une fois que vous aurez effectué ces trois étapes, le numéro de téléphone lié à votre carte Edahabia sera immédiatement mis à jour dans le système. Vous recevrez alors un message de conformation de la modification.