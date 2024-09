Algérie Poste : Comment changer facilement le bureau de réception de votre Carte Edahabia ?

Algérie Poste a récemment annoncé à ses clients la possibilité de changer facilement le bureau de réception de leur Carte Edahabia en suivant quelques étapes simples. Dans un post publié sur sa page Facebook officielle, l’établissement a détaillé la procédure à suivre :

Ouvrez votre compte personnel sur la plateforme Eccp Rendez-vous dans la rubrique « Commande Carte Edahabia » Cliquez sur « Changer de bureau de livraison »

Cette nouvelle fonctionnalité offerte par Algérie Poste permettra aux détenteurs de la Carte Eddahabia de modifier aisément le lieu de réception de leur carte, sans avoir à se déplacer physiquement dans un bureau de poste. Un gain de temps et de confort appréciable pour les clients.

Rappelons que la Carte Eddahabia, proposée par Algérie Poste, permet de réaliser des opérations de paiement et de retrait d’argent. Avec cette nouvelle possibilité de changer le bureau de réception en ligne, Algérie Poste démontre sa volonté d’améliorer continuellement l’expérience utilisateur et de s’adapter aux attentes de sa clientèle.

Algérie Poste : Une flexibilité accrue pour ses clients

Cette option de changement de bureau de réception apporte une flexibilité considérable aux clients, en particulier à ceux qui ont récemment changé de commune ou de wilaya de résidence.

Désormais, il n’est plus nécessaire de se déplacer pour mettre à jour le lieu de réception de sa Carte Eddahabia. En quelques clics seulement, les utilisateurs peuvent effectuer cette démarche en toute simplicité, ce qui facilite grandement la gestion de leurs comptes.

Cette initiative témoigne de l’engagement d’Algérie Poste à s’adapter aux besoins évolutifs de sa clientèle et à rendre les services postaux plus accessibles.

N’hésitez donc pas à suivre ces quelques étapes simples si vous souhaitez modifier le lieu de réception de votre Carte Edahabia. Algérie Poste se tient à votre disposition pour toute information complémentaire.

Algérie Poste révolutionne la gestion des comptes CCP avec ECCP

Dans un monde de plus en plus digitalisé, Algérie Poste franchit un nouveau cap en proposant à ses clients l’application mobile innovante : ECCP. Gratuite et disponible sur Google Play, cette application est bien plus qu’un simple outil de consultation. Elle se positionne comme un véritable assistant financier au quotidien.

Avec ECCP, les utilisateurs peuvent désormais consulter leur solde, suivre leurs opérations en temps réel et s’abonner à des notifications SMS pour un suivi personnalisé de leurs finances. Mais ce n’est pas tout. L’application permet également de :

Payer ses factures : Eau, électricité, gaz, internet…

: Eau, électricité, gaz, internet… Recharger son mobile : Djezzy, Ooredoo, Mobilis…

: Djezzy, Ooredoo, Mobilis… Gérer ses cartes/ chéquiers : Commander ou suivre sa carte Edahabia, demander des carnets de chèques…

En proposant ECCP, Algérie Poste répond à une attente de plus en plus forte de ses clients : la digitalisation des services.

Le lancement d’ECCP s’inscrit dans une stratégie plus globale de modernisation d’Algérie Poste. En misant sur le numérique, l’établissement confirme son engagement à offrir à ses clients des services toujours plus performants et adaptés à leurs besoins.