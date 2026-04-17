Algérie Poste : changement important dès le 1ᵉʳ mai 2026 pour les épargnants

À compter du 1er mai 2026, le traditionnel carnet d’épargne « CNEP», témoin papier de plusieurs générations d’épargnants, cessera définitivement d’être utilisé dans l’ensemble des bureaux de poste du pays. La transition, longtemps présentée comme une simple option, devient une obligation.

Algérie Poste a officialisé ce basculement sans appel vers la carte électronique « CNEP-Poste », justifiant cette accélération par un engouement massif des clients pour le support numérique.

Les détenteurs du fameux livret vert n’ont plus que deux semaines pour anticiper le changement, sous peine de se retrouver bloqués lors de leurs prochaines opérations de retrait ou de versement.

Le retrait progressif du carnet d’épargne papier « CNEP » devient effectif en mai 2026

Dans un communiqué publié jeudi sur sa page Facebook officielle, Algérie Poste annonce l’abandon définitif du livret d’épargne papier « CNEP ». À partir du 1er mai 2026, aucun guichet n’acceptera plus ce document. Cette mesure remplace l’ancien système à double circuit (papier et carte) par une solution unique dématérialisée.

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Les principaux points à retenir :

La carte « CNEP-Poste » devient le seul support valable pour gérer un compte d’épargne postale.

Le délai court jusqu’au 30 avril 2026 pour effectuer la démarche de remplacement.

L’opération s’effectue exclusivement dans le bureau postal où le client a ouvert son compte initialement.

Pourquoi Algérie Poste impose la carte électronique dès le premier mai prochain ?

La direction générale de la poste justifie cette décision par un constat clair : la demande pour la carte « CNEP-Poste » a dépassé toutes les prévisions. Les usagers plébiscitent la sécurité renforcée du support électronique ainsi que sa rapidité d’exécution.

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Face à cet accueil favorable, l’institution a choisi d’abandonner progressivement la gestion parallèle des deux outils. Un responsable de la communication précise que « l’interaction positive des clients et les demandes croissantes sur la carte ont accéléré la généralisation de son usage ».

Les épargnants invités à anticiper le remplacement avant la date butoir

L’institution appelle ses clients à ne pas attendre le dernier moment. La procédure impose un déplacement physique au bureau postal d’origine. Les agents délivrent la nouvelle carte après vérification des données et clôture administrative du carnet papier.

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La Poste recommande d’effectuer cette formalité avant le 1er mai 2026 pour éviter toute interruption dans la gestion de l’épargne. Aucun retrait, virement ou consultation ne sera possible après cette date sans la carte électronique.