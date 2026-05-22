Algérie Poste : ce qui va changer dans les distributeurs automatiques

Dans le cadre de l’amélioration continue de ses services numériques, Algérie Poste a annoncé ce jeudi l’adoption d’une nouvelle mise à jour de l’interface de ses distributeurs automatiques de billets (GAP). Cette modification vise à simplifier le parcours des utilisateurs et à accélérer le traitement des opérations bancaires quotidiennes.

Selon le communiqué publié par l’établissement, le principal changement concerne la vérification du code secret (PIN). Désormais, après l’insertion de la carte bancaire, la saisie du code confidentiel s’effectuera sur le deuxième écran et non plus dès la première étape comme auparavant. Cette évolution technique a pour objectif de rendre l’utilisation des distributeurs plus rapide et plus fluide pour les clients.

Une mesure pour réduire le temps des opérations

Algérie Poste explique que cette mise à jour s’inscrit dans une stratégie de modernisation de ses services monétiques et électroniques. En réorganisant certaines étapes du processus, l’entreprise souhaite réduire la durée des opérations réalisées sur les distributeurs automatiques, notamment les retraits d’argent et les consultations de solde.

L’établissement affirme également que cette amélioration permettra d’optimiser les performances des GAB, particulièrement durant les périodes de forte affluence. La fluidité des opérations devrait ainsi limiter les temps d’attente et améliorer l’expérience des utilisateurs dans les différents bureaux de poste et espaces équipés de distributeurs automatiques.

La transformation numérique se poursuit

Ces dernières années, Algérie Poste a engagé une série de réformes visant à moderniser ses services et à répondre aux nouveaux besoins des usagers. Cette transformation touche plusieurs niveaux, allant des opérations en guichet aux services numériques.

Parmi les améliorations déjà mises en place, on retrouve le développement des services en ligne, permettant aux clients de consulter leur solde, suivre leurs opérations ou effectuer certaines démarches à distance sans se déplacer. L’introduction et la généralisation de la carte Edahabia ont également facilité les paiements et les retraits dans les distributeurs automatiques et chez les commerçants.

Algérie Poste a aussi renforcé son réseau de distributeurs automatiques et amélioré leur fonctionnement pour réduire les pannes et les temps d’attente. En parallèle, la modernisation des bureaux de poste a permis une meilleure organisation des files d’attente et une prise en charge plus rapide des clients.

À travers ces actions déjà mises en œuvre, l’établissement poursuit sa transformation afin de rendre ses services plus modernes, plus accessibles et mieux adaptés aux usages actuels.