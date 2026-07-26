Algérie Poste : ce qui attend les détenteurs de comptes CCP dès le 27 juillet

Algérie Poste a publié des précisions sur le prélèvement annuel des comptes CCP.

À partir du 27 juillet 2026, Algérie Poste procédera au prélèvement d’une taxe annuelle de 200 dinars algériens (DZD) sur les comptes chèques postaux pour l’année 2025.

Cette décision s’applique conformément à l’article 59 du décret exécutif n° 14-299 du 21 octobre 2014, fixant les tarifs du service universel postal et financier. L’établissement réitère à cette occasion son engagement auprès de sa clientèle et la remercie pour sa confiance.

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BNA : Modalités et montants du droit de change pour les voyages

La Banque Nationale d’Algérie (BNA) a apporté des éclaircissements sur l’allocation touristique réservée aux citoyens algériens résidant en Algérie.

Le montant maximum est fixé à 750 euros pour les adultes âgés de 19 ans et plus. Pour les jeunes de 12 à 19 ans, l’allocation s’élève à 300 euros par enfant, dans la limite de deux enfants par famille, le montant étant chargé directement sur la carte Visa du père. Les femmes sans emploi, les enfants à charge et les étudiants de plus de 19 ans peuvent également en bénéficier via un compte dédié alimenté par le père, sous réserve de fournir un justificatif de revenus ou une déclaration de ressources.

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Conditions d’obtention et constitution du dossier

Pour prétendre à ce droit de change, le voyageur doit constituer un dossier comprenant :

Un billet de voyage aller-retour ou un reçu de paiement de la taxe de voyage terrestre.

Un passeport en cours de validité avec une copie de la première page et du visa (si nécessaire).

Un justificatif de revenus ou une déclaration de ressources.

Une carte bancaire internationale (Visa) et, le cas échéant, le livret de famille pour les enfants.

L’allocation peut être sollicitée à partir du 7e jour précédant le départ, pour un séjour d’une durée minimale de sept jours à l’étranger. Le montant chargé sur la carte Visa doit être un multiple de 50 euros. En cas d’annulation du voyage ou de retour précoce avant sept jours, le bénéficiaire doit aviser sa banque et restituer les fonds dans un délai maximal de cinq jours.

Utilisation de la carte Visa et procédures d’urgence

Les détenteurs des cartes Visa Signature et Visa Classique existantes n’ont pas besoin d’émettre une nouvelle carte et peuvent recharger directement leur support actuel. À l’étranger, les fonds chargés permettent le paiement électronique chez les commerçants, le paiement en ligne, le paiement sans contact ainsi que le retrait sur les distributeurs automatiques de billets (DAB). Le solde non consommé reste disponible sur le compte pour une utilisation ultérieure via la carte.

En cas de perte, de vol ou de blocage technique de la carte à l’étranger, la BNA invite ses clients à contacter immédiatement le centre d’appel accessible 24h/24 aux numéros figurant au dos de la carte afin d’effectuer la mise en opposition. La banque recommande également de noter les coordonnées d’urgence de leur agence avant le départ.

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