Algérie Poste : ce que vous devez savoir avant d’utiliser « BaridPay » chez un commerçant

Dans un effort résolu pour moderniser son système financier et réduire la dépendance aux paiements en espèces, encore prédominants dans le pays, Algérie Poste poursuit le déploiement de solutions numériques à grande échelle.

Dernière annonce en date : à travers un post publié sur sa page Facebook officielle, l’établissement public a précisé que le montant minimum requis pour un paiement via le service BaridPay sur l’application BaridiMob est désormais de 100 DA, en scannant le code QR du commerçant.

Cette annonce s’inscrit dans une stratégie plus large du gouvernement visant à renforcer l’infrastructure numérique nationale. En parallèle, plusieurs initiatives sont en cours pour favoriser les paiements mobiles et les transferts d’argent entre particuliers, un secteur en plein essor dans le sillage de la digitalisation des services publics et commerciaux.

Qu’est-ce que BaridPay ?

Mais au fait, qu’est-ce que BaridPay ? Lancé par Algérie Poste, BaridPay est un service de paiement mobile rapide, sécurisé et sans contact, basé sur la technologie du QR Code (code à réponse rapide).

Accessible via l’application BaridiMob, il permet aux clients de régler leurs achats en scannant simplement le code QR affiché chez le commerçant – sans avoir besoin de leur carte Edahabia, ni d’espèces. Le fonctionnement est simple et fluide :

Le client ouvre l’application BaridiMob.

Il sélectionne le service « BaridPay ».

Il scanne le QR Code affiché par le commerçant.

Si le QR contient déjà un montant, aucune saisie n’est nécessaire. Sinon, le client entre le montant de ses achats.

Il valide la transaction en introduisant le code de confirmation reçu par SMS.

Une notification s’affiche et le commerçant reçoit un message confirmant le crédit du montant.

🟢 À LIRE AUSSI : Nouvelle instruction de la Banque d’Algérie sur les services de paiement : ce qui change

Ce système, sécurisé et pratique, répond aux exigences actuelles en matière de paiement sans contact et encourage les utilisateurs à opter pour des transactions numériques au quotidien.

Algérie poste : Les étudiants au cœur de la transition numérique

Dans cette dynamique de transformation, Algérie Poste mise particulièrement sur la jeunesse, et plus précisément sur les étudiants. Une nouvelle carte Edahabia spéciale bacheliers vient d’être annoncée, destinée aux nouveaux titulaires du baccalauréat.

Développée en partenariat avec les ministères de la Poste et de l’Enseignement supérieur, cette carte entend initier les jeunes à la culture du paiement électronique dès leur entrée à l’université.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie : Vers une meilleure couverture mobile et un bond en avant du courrier express

Outre les fonctionnalités classiques – retraits, paiements en ligne, règlements via TPE, paiement de factures – cette carte intégrera progressivement des services spécifiques à la vie académique : paiement des frais universitaires, restauration, et d’autres services liés au quotidien estudiantin.

Une campagne nationale de sensibilisation est également prévue pour promouvoir cette carte et encourager l’adoption des services numériques par les jeunes.

L’objectif affiché : faire des étudiants les ambassadeurs du numérique et catalyser la transition vers une économie plus connectée et moins dépendante du cash. La carte sera officiellement disponible dès septembre, à temps pour la rentrée universitaire.