Algérie poste : Ce qu’a dit Boumzar sur la grève des travailleurs

Brahim Boumzar, ministre de la Poste et des Télécommunications, s’est une nouvelle fois exprimé, ce jeudi, sur la grève des travailleurs d’Algérie poste.

En effet, le ministre Boumzar a fait savoir, dans une déclaration à l’agence officielle, qu’il avait instruit la direction d’Algérie Poste afin de prendre en charge « rapidement » les revendications de ses travailleurs.

« Les revendications des travailleurs ne datent pas d’hier. C’est un cumul de plusieurs années, dont certaines datent de 2003 (…) On a instruit la direction d’Algérie poste de prendre en charge rapidement », a-t-il déclaré.

« Ils (travailleurs d’Algérie poste) ont eu beaucoup de promesses, mais certaines n’ont pas été concrétisées », a ajouté le ministre Boumzar.

La direction menace les travailleurs grévistes

Dans un communiqué rendu public en fin de journée, la direction d’Algérie poste a menacé les grévistes de prendre « des mesures légales » pouvant aller jusqu’à leur licenciement.

« Face à la poursuite du mouvement de grève illégal au niveau de certains bureaux de poste, ce qui a empêché les citoyens de retirer leurs salaires et leurs pensions notamment en ce mois de ramadan, Algérie Poste porte à la connaissance des travailleurs grévistes, qui ne rejoindrons pas leurs postes, que les procédures légales et organisationnelles en vigueur seront appliquées à leur encontre dont le licenciement sans préavis et sans indemnisation », lit-on dans le communiqué d’Algérie poste

La direction d’Algérie poste a tenu à préciser qu’une décision rendue, mardi dernier, par le tribunal de Dar El Beida (Alger) considère d’illégal le mouvement de grève.