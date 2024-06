Algérie Poste & Banques : lancement du Switch Mobile, le paiement mobile interbancaire

C’est un grand jour pour le secteur financier algérien : le Switch Mobile a été officiellement lancé hier (3 juin 2024) dans la capitale, offrant aux clients des banques et d’Algérie Poste un moyen révolutionnaire d’effectuer des paiements et des transferts d’argent de manière instantanée et interbancaire, le tout en utilisant la simple technologie des codes QR.

Ce système innovant marque une avancée significative dans l’inclusion financière et la modernisation des services bancaires en Algérie.

Désormais, les citoyens pourront effectuer des transactions financières rapides, sécurisées et faciles à utiliser, sans se soucier des contraintes de temps ou de lieu.

🟢 À LIRE AUSSI : Paiement par téléphone mobile bientôt en Algérie !

La cérémonie de lancement de ce service tant attendu a réuni un parterre de personnalités importantes du gouvernement algérien, dont le ministre des Finances, Laaziz Faid.

Autrefois restreinte à deux banques et à Algérie Poste, avec une application exclusive entre clients d’une même entité financière, cette nouvelle mesure, d’après M. Faid, promet une véritable “révolution numérique” dans le secteur bancaire et financier.

En effet, elle permettra l’accès à des “services numériques rapides, conviviaux et sécurisés” pour l’ensemble des citoyens.

Lancement du Switch Mobile : Une étape majeure vers la révolution numérique du secteur financier algérien

“Ce service permettra d’offrir aux citoyens des services numériques rapides, faciles à utiliser et sécurisés”, a déclaré le ministre.

Le lancement du Switch Mobile n’est pas le fruit du hasard. Il s’inscrit dans le cadre d’une stratégie nationale ambitieuse visant à développer et à moderniser les moyens de paiement en Algérie.

Cette stratégie, mise en œuvre par les autorités publiques, comprend notamment la promotion du paiement électronique, la création d’agences bancaires numériques et l’extension des services bancaires mobiles.

Le lancement du Switch Mobile constitue une étape majeure dans la transformation numérique du secteur financier algérien.

🟢 À LIRE AUSSI : Montée en puissance du paiement électronique en Algérie

Ce système innovant permettra aux citoyens d’accéder à des services bancaires plus accessibles, plus abordables et plus efficaces, contribuant ainsi à améliorer leur quotidien et à stimuler la croissance économique du pays.