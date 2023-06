Algérie Poste augmente le plafond des virements sur BaridiMob

Dans un monde de plus en plus tourné vers le numérique, Algérie Poste, l’opérateur postal national, a annoncé une mise à jour majeure de ses services financiers et monétiques. Cette nouvelle actualisation s’inscrit dans une volonté de répondre aux attentes croissantes de sa clientèle en matière de transactions monétiques.

En effet, le communiqué publié par l’entreprise souligne l’augmentation significative des limites de transfert d’argent de compte à compte. Le plafond passe ainsi de 50 000 à 200 000 dinars algériens via l’application BaridiMob. De même, les transactions via guichets automatiques voient également leur limite rehaussée à 200 000 dinars.

De plus, le paiement électronique via QR code est également concerné par ces améliorations. Ainsi, le plafond de paiement par ce moyen a été porté à 500 000 dinars algériens. Ces changements majeurs marquent un pas supplémentaire vers une Algérie plus numérique, offrant des services financiers plus flexibles et accessibles à ses citoyens.

BaridiMob : un outil de gestion financière

BaridiMob, l’application mobile d’Algérie Poste, est au cœur de cette transformation numérique. Offrant une large gamme de services financiers et monétiques, elle permet aux clients de gérer leurs comptes CCP et leurs opérations où qu’ils se trouvent et à n’importe quel moment.

Grâce à BaridiMob, les utilisateurs peuvent consulter leur compte courant postal, gérer leur carte monétique (EDAHABIA), effectuer des virements de compte à compte et localiser un GAB. En outre, l’application offre la possibilité de bloquer la carte EDAHABIA, d’initier un déblocage après un blocage initié par le client, de consulter le mini relevé des dix dernières opérations effectuées par la carte EDAHABIA, et de sauvegarder les opérations de virement comme modèle pour une utilisation ultérieure.

Avec une interface intuitive, BaridiMob facilite la gestion des finances au quotidien. En résumé, cette application symbolise l’engagement continu d’Algérie Poste à innover et à optimiser ses services pour répondre au mieux aux besoins de ses clients. Un avenir numérique prometteur se profile à l’horizon pour les services financiers en Algérie.