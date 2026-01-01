Algérie Poste annonce une mesure exceptionnelle au profit de ses clients

Dans le cadre du renforcement de ses services, l’établissement public Algérie Poste a annoncé, ce jeudi, l’ouverture exceptionnelle de plusieurs de ses structures à travers le territoire national pour la matinée du vendredi.

Selon un communiqué officiel de l’institution, cette mesure concerne spécifiquement les bureaux de poste principaux situés au niveau des chefs-lieux de wilayas, des daïras et des communes. Les usagers pourront ainsi accéder aux services postaux demain, vendredi 02 janvier 2026, durant une plage horaire allant de 08h00 à midi.

Cette initiative s’inscrit, précise la même source, dans la volonté d’Algérie Poste d’assurer la continuité du service public et de répondre avec efficacité aux besoins croissants de sa clientèle.

Paiement de l’AADL 3 : Algérie Poste mobilise la carte « Edahabia » et met en garde contre les arnaques

Parallèlement à l’ouverture exceptionnelle de ses bureaux ce vendredi, Algérie Poste intensifie sa campagne de sensibilisation auprès des souscripteurs au programme AADL 3.

L’institution encourage l’usage des solutions numériques tout en alertant contre une recrudescence des tentatives de fraude. Dans le cadre du lancement du premier ordre de paiement pour le programme AADL 3, Algérie Poste invite les citoyens concernés à privilégier la carte Edahabia pour s’acquitter de la première tranche.

🟢 À LIRE AUSSI : AADL 3 : Algérie Poste facilite le paiement des tranches via la carte Edahabia

Via un message diffusé sur ses réseaux sociaux, l’entreprise se veut rassurante : « Le paiement est facile et sécurisé. Réglez votre dû directement depuis le site web de l’AADL en toute tranquillité d’esprit ».

Cette dématérialisation vise non seulement à désengorger les bureaux de poste, mais aussi à offrir aux souscripteurs un gain de temps considérable grâce à une transaction instantanée et certifiée.

🟢 À LIRE AUSSI : Carte CNEP-POST : Algérie Poste précise la durée de validité

Toutefois, cette phase de paiement est marquée par l’émergence de pratiques malveillantes. Algérie Poste a tenu à mettre en garde les souscripteurs contre des tentatives d’escroquerie et de phishing. Plusieurs citoyens auraient été la cible d’appels téléphoniques frauduleux de la part d’individus se faisant passer pour des agents de l’institution ou de l’AADL.

L’opérateur public est formel : « Algérie Poste ne sollicite jamais de paiement ou de coordonnées bancaires par téléphone ». Les souscripteurs sont appelés à la plus grande vigilance et sont invités à ne répondre à aucune demande de transfert de fonds ou de communication de codes secrets (OTP) par appel ou SMS. Le paiement officiel s’effectue exclusivement via la plateforme numérique sécurisée de l’Agence AADL.