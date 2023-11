Le service postal algérien (Algérie Poste) annonce l’introduction de nouveaux formulaires, visant à rendre les opérations postales plus accessibles et efficaces que jamais. Parmi cette gamme de solutions pratiques, le formulaire SFP01 se distingue comme un outil incontournable pour les opérations financières postales, offrant une sécurité renforcée et une simplicité d’utilisation.

De même, la demande de réexpédition de la carte dorée représente une réponse rapide et efficace en cas de perte ou de nécessité de réacheminement de cette carte privilège si précieuse pour nos usagers. Pour résoudre tout litige ou problème financier entre institutions bancaires, le formulaire de plainte spécifique est désormais disponible, offrant un canal officiel pour exprimer toute réclamation en toute transparence.

Ajoutons à cette panoplie de nouveaux services le formulaire de procuration, permettant à nos usagers de déléguer certaines tâches en toute confiance à un tiers désigné. Enfin, pour renforcer la sécurité des opérations en ligne, la demande du code secret pour accéder à l’espace sécurisé E-CCP est également désormais disponible.

Restrictions postales à prendre en compte

En parallèle de ces avancées dans nos services, Algérie Poste tient à rappeler et renforcer certaines restrictions cruciales pour les envois postaux. Ainsi, il est impératif de respecter les interdictions strictes concernant l’envoi de colis pouvant causer des dommages physiques aux agents postaux ou altérer les envois eux-mêmes, afin de garantir la sécurité des personnels et la préservation des envois.

De plus, l’envoi de colis contenant des articles explosifs, inflammables ou en opposition avec les bonnes mœurs est rigoureusement proscrit. Le respect des normes éthiques dans tous les envois est une priorité. Par ailleurs, les envois soumis à des droits de douane dans des pays où ils ne sont pas acceptés sont également concernés par ces mesures restrictives.

En outre, l’envoi de pièces de monnaie en circulation, qu’elles soient algériennes ou étrangères, ainsi que l’inclusion de billets de banque ou d’obligations bancaires dans des colis ordinaires destinés à leur détenteur sont des pratiques strictement interdites par mesure de sécurité et de préservation des opérations postales.

Ces nouvelles directives, bien que contraignantes, visent à garantir la sécurité et la régularité des échanges postaux. Le service postal d’Algérie invite donc chaleureusement ses usagers à se conformer à ces règles, essentielles pour des opérations postales fluides et en accord avec les réglementations nationales et internationales en vigueur.