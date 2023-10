Algérie Poste annonce le lancement prochain d’un nouveau service

L’Algérie fait un pas de géant vers la modernisation de son système financier avec le lancement imminent d’une plateforme innovante de paiement mobile utilisant la technologie des codes QR par Algérie Poste, l’entreprise nationale de services postaux. Cette initiative vise à simplifier les transactions financières pour les citoyens et à aider les commerçants à gérer plus efficacement leurs flux de trésorerie, tout en offrant des promotions attractives.

La nouvelle plateforme d’Algérie Poste va permettre aux clients de faire des achats en utilisant simplement leur smartphone. Grâce à des codes QR, les transactions deviennent rapides et pratiques, éliminant ainsi la nécessité de transporter de l’argent liquide ou d’utiliser des cartes de crédit physiques. Cette avancée technologique facilitera la vie quotidienne des Algériens et contribuera à réduire la dépendance aux méthodes de paiement traditionnelles.

En plus de simplifier les paiements pour les consommateurs, la plateforme d’Algérie Poste offrira aux commerçants la possibilité de mieux gérer leurs finances. Ils pourront surveiller et optimiser leurs flux de trésorerie grâce à des outils intégrés. De plus, la plateforme leur permettra de promouvoir leurs produits et services en proposant des offres spéciales aux clients, stimulant ainsi leurs ventes.

La plateforme d’Algérie Poste est également une réponse à la fracture numérique qui persiste dans le pays. En fournissant un moyen de paiement numérique accessible à tous, Algérie Poste contribue à combler l’écart entre ceux qui ont un accès facile à la technologie et ceux qui ne l’ont pas encore. Cela permettra à un plus grand nombre de personnes de participer à l’économie numérique en croissance rapide.

Engagement envers l’amélioration des services d’Algérie Poste

Le directeur général d’Algérie Poste, Louai Zidi, a souligné l’engagement de l’entreprise à améliorer ses services. En particulier, il a mentionné les efforts déployés pour distribuer la carte dorée, un produit financier qui a atteint 12 millions de cartes en circulation. Cette expansion témoigne de l’importance croissante d’Algérie Poste en tant que centre clé de production de cartes bancaires pour les institutions financières nationales.

Pour conclure, Zidi a souligné que le rôle d’Algérie Poste en tant que producteur de cartes bancaires pour les banques nationales représentait un défi majeur pour l’entreprise. Il a également noté que la demande pour ces cartes ne cesse de croître. Cependant, Algérie Poste reste déterminée à maintenir la confiance, la coopération et l’innovation pour relever les défis du secteur financier.