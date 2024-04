Algérie Poste : Annonce importante concernant l’envoi de documents, colis et marchandises

Algérie, 18 avril 2024 – Algérie Poste met en avant son service d’envoi de documents, colis et marchandises, soulignant sa fiabilité et sa sécurité pour répondre aux besoins croissants de sa clientèle en matière de transmission de courriers et d’objets divers.

Que ce soit pour des contrats, des informations financières, des certificats, des échantillons, des petits colis ou des marchandises volumineuses, Algérie Poste réaffirme son engagement à assurer un acheminement sûr et rapide de vos envois.

Les envois de la poste peuvent prendre soit la forme de documents ou celle de marchandises. Le service d’envoi de documents d’Algérie Poste s’adresse à tous les clients et s’adapte à leurs besoins spécifiques, conformément aux normes suivantes :

Jusqu’à 20 grammes pour les cartes postales.

pour les cartes postales. Jusqu’à 200 grammes pour les imprimés et les échantillons.

pour les imprimés et les échantillons. Jusqu’à deux (02) kilogrammes pour les lettres et les Paquets Poste.

pour les lettres et les Paquets Poste. Jusqu’à 3 kilogrammes pour les journaux et les écrits périodiques.

Pour ce qui concerne les marchandises, Algérie Poste met à votre disposition une gamme complète de solutions d’envoi, répondant aux besoins des particuliers comme des professionnels.

Jusqu’à deux (02) kilogrammes pour les Paquets et petits paquets,

pour les Paquets et petits paquets, Jusqu’à vingt (20) kilogrammes pour les Colis Postaux.

Algérie Poste : Des services complémentaires pour des envois sécurisés et personnalisés

Fidèle à son engagement d’offrir une expérience d’envoi irréprochable à ses clients, Algérie Poste élargit sa gamme de services complémentaires, répondant ainsi aux besoins toujours plus diversifiés de sa clientèle.

Que ce soit pour des envois urgents, précieux ou nécessitant une confirmation de réception, Algérie Poste propose une panoplie de solutions sur mesure, garantissant sécurité, fiabilité et flexibilité.