Algérie Poste annonce des mesures spéciales pour le Ramadan 2025

À l’approche du mois sacré de Ramadan, l’anticipation est de mise pour éviter les désagréments liés à l’affluence dans les bureaux de poste. Algérie Poste se prépare en conséquence avec des mesures renforcées pour assurer un service fluide et efficace à ses millions d’usagers.

En effet, chaque année, le mois de Ramadan rime avec une hausse significative des transactions financières, qu’il s’agisse de retraits d’argent liquide, de paiements ou de transferts. Cette période de forte affluence met souvent les infrastructures bancaires et postales à rude épreuve, entraînant des files d’attente interminables et des tensions autour de la disponibilité des fonds.

Pour anticiper cette situation, Algérie Poste a mis en place une série de mesures. Parmi ces initiatives, l’installation de 250 nouveaux distributeurs automatiques de billets (GAB) d’ici la mi-mars et des ouvertures exceptionnelles des bureaux de poste, y compris durant les nuits des dix derniers jours du Ramadan.

Files d’attente, manque de cash… Algérie Poste dévoile son plan pour le Ramadan 2025

Depuis plusieurs années, la question de la disponibilité de la liquidité était une préoccupation récurrente, notamment lors des périodes de forte demande comme Ramadan. Toutefois, pour le directeur général d’Algérie Poste, Louai Zidi, ce problème appartient désormais au passé. « La liquidité n’est plus un sujet de discussion chez Algérie Poste, nous suivons cette question tout au long de l’année, et pas uniquement durant Ramadan », a-t-il déclaré.

🟢 À LIRE AUSSI : Poste et télécoms : nouvelle plateforme pour signaler la mauvaise qualité de service

Selon lui, cela fait trois ans que l’établissement n’a enregistré aucune pénurie d’argent liquide dans ses agences à travers le pays. Une planification rigoureuse permet d’anticiper les flux financiers nécessaires, notamment grâce à une coordination étroite avec la Banque d’Algérie.

Algérie Poste : 250 nouveaux distributeurs d’ici la mi-mars

Pour accompagner cette montée en charge, Algérie Poste prévoit d’installer 600 nouveaux distributeurs automatiques à travers le territoire national. Une première tranche de 250 appareils sera mise en service d’ici la mi-mars.

Cette initiative vise à désengorger les bureaux de poste et à faciliter l’accès à l’argent liquide, notamment pour les retraits effectués en soirée ou en dehors des horaires habituels.

🟢 À LIRE AUSSI : Ramadan 2025 : voici les prix « fixes » des fruits, légumes et viandes dans les marchés de proximité

Algérie Poste – Ramadan : des horaires étendus et des ouvertures exceptionnelles

Outre le renforcement du parc de distributeurs, Algérie Poste annonce également des ouvertures exceptionnelles de ses bureaux :

Le vendredi 28 février , soit la veille du début du Ramadan, certaines agences ouvriront leurs portes pour permettre aux citoyens d’effectuer leurs transactions avant l’entrée dans le mois sacré ;

, soit la veille du début du Ramadan, certaines agences ouvriront leurs portes pour permettre aux citoyens d’effectuer leurs transactions avant l’entrée dans le mois sacré ; Durant les dix dernières nuits du Ramadan, des bureaux resteront accessibles en soirée, une mesure qui vise à répondre aux besoins des usagers et à éviter l’encombrement diurne ;

🟢 À LIRE AUSSI : Ramadan : Une initiative nationale pour baisser les prix de 880 produits

Ces décisions s’inscrivent dans une stratégie plus large d’amélioration des services postaux et bancaires en Algérie. Algérie Poste continue d’investir dans des solutions modernes et adaptées aux attentes des citoyens, tout en renforçant son rôle clé dans la gestion des flux financiers nationaux.