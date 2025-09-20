Algérie Poste annonce de nouveaux horaires d’ouverture à partir du 21 septembre

La direction générale d’Algérie Poste a annoncé l’entrée en vigueur de nouveaux horaires de travail dans l’ensemble de ses bureaux à compter du 21 septembre. Ces horaires varient selon l’organisation interne des établissements.

Pour les bureaux fonctionnant selon le système des équipes, l’ouverture est fixée du samedi au mercredi de huit heures du matin à dix-huit heures, tandis que le jeudi les guichets resteront accessibles de huit heures à seize heures. Cette disposition vise à garantir une meilleure disponibilité des services, notamment dans les zones à forte fréquentation.

Dans les établissements postaux organisés en service limité, le travail s’effectuera du samedi au mercredi en deux plages horaires, de huit heures à midi puis de quatorze heures à dix-sept heures. Le jeudi, les bureaux ouvriront uniquement le matin de huit heures à midi.

À travers cette réorganisation, Algérie Poste affirme vouloir offrir davantage de flexibilité à ses clients, améliorer la qualité de service et fluidifier l’accueil dans ses guichets. La direction générale invite donc les usagers à tenir compte de ces nouveaux horaires lors de leurs démarches à partir du 21 septembre.

Algérie Poste, un acteur clé des services financiers et numériques en Algérie

Au-delà de sa mission traditionnelle d’acheminement du courrier, Algérie Poste s’impose comme un acteur incontournable dans la vie quotidienne des citoyens grâce à une large gamme de services financiers et numériques. L’organisme gère notamment des millions de comptes courants postaux (CCP) permettant aux usagers d’effectuer des retraits, des virements et des paiements en toute sécurité. Avec la généralisation de la carte Edahabia, les clients peuvent désormais régler leurs achats, retirer de l’argent aux guichets automatiques et accéder à une plateforme de services en ligne qui facilite les opérations à distance.

Algérie Poste propose également des solutions modernes comme le paiement électronique des factures, la recharge téléphonique et la possibilité de transférer de l’argent via différentes formules. L’institution participe ainsi activement à la promotion de l’inclusion financière et à la transition numérique en Algérie. En multipliant ses partenariats avec les opérateurs publics et privés, elle cherche à offrir à ses usagers des services toujours plus accessibles et adaptés à leurs besoins quotidiens.

Avec la réorganisation de ses horaires et l’élargissement constant de ses services, Algérie Poste réaffirme son rôle central dans la modernisation du service public et son engagement à se rapprocher davantage des citoyens.

À retenir

Les nouveaux horaires entreront en vigueur le 21 septembre. Changement affectant tous les bureaux postaux selon leur organisation interne.