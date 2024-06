Algérie Poste – Alger : Ouverture exceptionnelle des bureaux de poste ce vendredi

En prévision de l’Aïd Al-Adha, Algérie Poste a décidé d’ouvrir exceptionnellement certains bureaux de poste de la capitale ce vendredi 14 juin 2024.

Cette mesure, prise par M. Ahmed Sami Belhadi, directeur des postes et télécommunications de la wilaya d’Alger, vise à faciliter l’accès aux services postaux pour les citoyens et leur permettre de retirer de l’argent en vue de la fête.

Ainsi, anticipant l’affluence des citoyens à l’occasion de l’Aïd Al-Adha, Algérie Poste a pris des mesures proactives en injectant une enveloppe conséquente de 5 milliards de DA dans ses caisses.

Cette opération, menée dans le but de fluidifier les transactions financières et répondre à la demande croissante en liquidités durant cette période festive, concerne 271 bureaux de poste et 218 distributeurs automatiques répartis à travers la wilaya.

Algérie Poste ouvre ses portes exceptionnellement ce vendredi 14 juin pour l’Aïd Al-Adha

Par ailleurs, le directeur a également rappelé le versement anticipé des pensions des retraités par la Caisse nationale de retraite (CNR) en prévision de l’Aïd.

La CNR a en effet décidé d’avancer le calendrier des versements des pensions du mois de juin pour les retraités, ce qui permettra aux bénéficiaires de percevoir leurs pensions, y compris les augmentations prévues qui peuvent atteindre jusqu’à 15 %, dès le 11 juin 2024 pour les titulaires de comptes bancaires et à partir du 12 juin 2024 pour les titulaires de comptes postaux.

Pour le moment, l’ouverture exceptionnelle des bureaux de poste ne concerne que la wilaya d’Alger. Algérie Poste n’a pas encore communiqué sur d’éventuelles extensions de cette mesure aux autres wilayas du pays.