Colis par avion : ce que l’accord entre Algérie Poste et Air Algérie Cargo peut changer pour vous

Algérie Poste et Air Algérie Cargo, la filiale de fret de la compagnie nationale, ont signé un accord-cadre. Colis, paiement électronique, logistique : le texte ouvre cinq chantiers, sans changement immédiat pour les usagers. Ce qu’il prévoit, et ce que les précédents accords d’Algérie Poste ont concrètement produit.

Algérie Poste et Air Algérie Cargo : ce que prévoit l’accord-cadre

Algérie Poste a annoncé le 23 octobre la signature d’un accord-cadre avec Air Algérie Cargo, la filiale de fret d’Air Algérie. Les deux entreprises publiques veulent unir leurs efforts et développer les services qu’elles proposent. Elles visent d’abord les besoins des opérateurs économiques.

Le partenariat doit aussi accompagner la transition numérique engagée par les deux entreprises. Algérie Poste y voit un moyen de renforcer leur complémentarité et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération. L’objectif affiché reste l’amélioration des services rendus aux clients et aux partenaires.

Un accord-cadre fixe des orientations générales, sans détailler leur mise en œuvre. Ni les services concrets, ni les tarifs, ni le calendrier n’ont été annoncés. Le texte trace donc des pistes de travail, plutôt que de nouvelles offres.

Colis, paiement électronique, logistique : les 5 domaines de l’accord

Le partenariat couvre cinq domaines distincts, des services financiers au transport de marchandises. Certains concernent directement les usagers, d’autres surtout les entreprises. Voici ce que prévoit le texte.

Paiement électronique : développement de solutions de paiement communes.

développement de solutions de paiement communes. Produits et services financiers : coopération prévue, sans détail sur les offres envisagées.

coopération prévue, sans détail sur les offres envisagées. Services de proximité : coopération prévue, dont le contenu n’a pas été précisé.

coopération prévue, dont le contenu n’a pas été précisé. Transport aérien du courrier et des colis : rapprochement des activités postales et du fret aérien.

rapprochement des activités postales et du fret aérien. Prestations logistiques et commerciales : meilleure coordination entre les deux opérateurs.

Le transport aérien des envois postaux constitue le volet le plus concret de l’accord. Il associe le réseau d’Algérie Poste aux capacités de fret d’Air Algérie Cargo. Cette coopération pourrait améliorer la prise en charge et l’acheminement du courrier et des colis.

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Envoyer un colis par avion : qu’est-ce qui change dès maintenant ?

Pour les particuliers, rien ne change dans l’immédiat. Aucun nouveau service, tarif ou délai d’acheminement n’accompagne l’annonce de l’accord. Les conditions actuelles d’Algérie Poste pour l’envoi et la réception des colis restent donc en vigueur.

Les éventuelles améliorations dépendront des accords d’application que les deux entreprises pourraient conclure. En attendant, mieux vaut se fier aux tarifs et aux délais affichés en bureau de poste. Il est recommandé de suivre les annonces officielles d’Algérie Poste avant tout envoi, afin d’éviter toute confusion.

Ce que les précédents accords d’Algérie Poste ont produit

Algérie Poste a signé plusieurs accords de ce type ces dernières années. Leur bilan montre que ces textes finissent souvent par déboucher sur des services concrets, mais avec un délai. Trois exemples récents l’illustrent.

Avec l’AADL : la convention signée en 2024 a ouvert le paiement des loyers et des tranches via BaridiMob. Fin 2025, les souscripteurs AADL 3 ont pu payer leurs tranches avec la carte Edahabia.

la convention signée en 2024 a ouvert le paiement des loyers et des tranches via BaridiMob. Fin 2025, les souscripteurs AADL 3 ont pu payer leurs tranches avec la carte Edahabia. Avec le ministère des Affaires étrangères : la convention de 2025 a lancé le service T@SDIK, qui permet de déposer ses documents à légaliser dans n’importe quel bureau de poste.

la convention de 2025 a lancé le service T@SDIK, qui permet de déposer ses documents à légaliser dans n’importe quel bureau de poste. Avec l’Angem : l’accord-cadre du 17 mars 2026 ouvre aux bénéficiaires du microcrédit l’accès aux comptes CCP et au paiement électronique, comme le rappelle notre article sur Angem Market.

Ces précédents montrent que le volet paiement électronique se concrétise en général le plus vite, grâce à BaridiMob et à la carte Edahabia. Le transport des colis demande en revanche des moyens logistiques plus lourds. Les usagers devront donc sans doute patienter avant de voir les effets de ce nouvel accord.

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E-commerce et diaspora : quel impact sur les envois de colis ?

L’accord s’inscrit dans un contexte de développement du commerce électronique en Algérie. Le transport et la livraison restent des maillons essentiels de cette activité. Un meilleur acheminement des colis profiterait aux vendeurs comme aux acheteurs en ligne.

Le commerce en ligne fait aussi l’objet d’un encadrement plus strict. Le PLF 2027 prévoit d’obliger les plateformes de vente en ligne à déclarer chaque année au fisc les transactions de leurs vendeurs. À défaut, elles s’exposeraient à une amende d’un million de dinars, si le texte est adopté.

Pour la diaspora, le communiqué ne prévoit aucune mesure spécifique. Les colis envoyés vers l’Algérie restent soumis aux règles douanières et à la franchise en vigueur. Notre guide des règles douanières détaille ces conditions.

Les signaux à surveiller dans les prochains mois

Un accord-cadre est en général complété par des conventions spécifiques, qui précisent les services, les tarifs et les délais. Aucune n’a encore été annoncée pour ce partenariat. Leur publication indiquera ce que l’accord change concrètement.

Le volet paiement électronique mérite une attention particulière. Il pourrait permettre de régler des prestations de fret depuis les outils d’Algérie Poste, comme BaridiMob. En cas de question, le service client d’Algérie Poste reste l’interlocuteur à privilégier.

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