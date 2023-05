Algérie – Portugal : Tebboune atterrit à Lisbonne pour entamer sa visite d’Etat

Le Président de la République Algérienne, Abdelmadjid Tebboune, est arrivé à Lisbonne (Portugal) le lundi 22 mai 2023, en début d’après-midi, pour une visite d’Etat de cinq jours. Cette visite a pour objectif de renforcer les relations d’amitié historiques, de coopération et de bon voisinage entre les deux pays. Le Chef de l’Etat est accompagné d’une importante délégation ministérielle.

Au cours du premier jour de sa visite, le Président de la République rencontrera les membres de la communauté nationale établie au Portugal pour écouter leurs doléances. Cette rencontre sera l’occasion pour les Algériens établis au Portugal de rencontrer leur Chef de l’Etat et de discuter de leurs préoccupations.

De plus, cette visite sera également marquée par la tenue d’un forum économique. Ce forum réunira les hommes d’affaires des deux pays afin d’échanger des expériences et de s’informer sur les possibilités d’investissement dans les différents domaines et secteurs. Cette rencontre sera l’occasion pour les entreprises algériennes et portugaises de discuter de leur coopération économique future.

Renforcement des relations bilatérales en Alger et Lisbonne

Par ailleurs, la visite du Président de la République Algérienne au Portugal est une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. L’Algérie et le Portugal ont des relations historiques qui remontent à l’époque de la colonisation portugaise de l’Algérie. Depuis l’indépendance de l’Algérie en 1962, les relations entre les deux pays se sont développées dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la santé, de l’énergie et de l’agriculture.

Pour conclure, il est à noter que le Portugal est un partenaire important pour l’Algérie dans le domaine de l’énergie. En effet, le Portugal importe du gaz naturel algérien via le gazoduc Maghreb-Europe qui traverse le Maroc et l’Espagne. Le Portugal est également un partenaire commercial important pour l’Algérie. Les exportations algériennes vers le Portugal sont principalement constituées de pétrole, de gaz naturel et de produits agricoles.