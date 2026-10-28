Des avions algériens accusés d’avoir survolé la Pologne avec des armes: l’Algérie répond aux allégations

Alger a tenu à couper court. Ce mercredi 28 octobre 2026, l’ambassade d’Algérie en Pologne a publié un communiqué pour répondre aux affirmations du commandement opérationnel des forces armées polonaises.

Celles-ci évoquaient le passage d’un appareil algérien au-dessus du territoire polonais, avec une cargaison d’armement à son bord. La représentation diplomatique oppose un démenti sans nuance à cette version.

Le texte diffusé par la mission diplomatique insiste d’abord sur une exigence de méthode. Avant toute diffusion publique, les informations de cette nature doivent être confrontées aux sources officielles. Une façon diplomatique de souligner que les allégations relayées n’ont pas été soumises à cette vérification élémentaire.

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L’ambassade d’Algérie à Varsovie dément tout transport d’armes

Sur le fond, la réponse est catégorique. Aucune matière dangereuse, de quelque type qu’elle soit, ne se trouvait à bord des aéronefs algériens concernés. La formulation retenue par l’ambassade ferme la porte à toute interprétation intermédiaire : il ne s’agit ni d’un transport partiel, ni d’un chargement mal identifié.

La mission diplomatique ajoute un second argument, de nature juridique. Les vols opérés par les appareils algériens s’inscrivent, selon elle, dans le strict respect des textes internationaux et des accords bilatéraux en vigueur. Chaque déplacement aérien fait l’objet, en amont, d’une demande d’autorisation adressée aux États dont l’espace aérien est emprunté.

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Ce point n’a rien d’anecdotique. Il renvoie à une pratique que les autorités algériennes maîtrisent et revendiquent, qu’il s’agisse de délivrer ou de refuser des droits de survol. Alger avait d’ailleurs montré sa capacité à manier cet outil en fermant son espace aérien aux appareils immatriculés aux Émirats en septembre dernier.

La dernière partie du communiqué quitte le registre technique pour celui du politique. L’ambassade y réaffirme la détermination de l’Algérie à renforcer ses liens bilatéraux avec la République de Pologne. Les relations entre les deux capitales y sont décrites comme anciennes, amicales et profondément enracinées.

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