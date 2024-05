Algérie Police lance sa chaîne officiel sur l’application Whatsapp

Ce samedi, la police algérienne a lancé son canal officiel sur l’application WhatsApp, à l’occasion de la Journée Mondiale de la Liberté de la Presse.

Selon un communiqué de la Police Algérienne, ce canal a été lancé en tant que nouveau pilier numérique visant à renforcer les canaux de communication médiatique de l’organisation sécuritaire nationale. Son objectif est de fournir un service public en informant le grand public avec des informations fiables.

Cette nouvelle plateforme médiatique accompagne les plateformes numériques authentifiées de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, telles que ses pages Facebook et Instagram, son compte Twitter (anciennement X) et sa chaîne YouTube. Ensemble, ces plateformes comptent plus de deux millions d’abonnés, en plus du site Web officiel de la Police Algérienne.

Algérie Police met à la disposition des internautes et des utilisateurs des réseaux sociaux un lien vers WhatsApp ainsi que le code QR, pour permettre à chacun de suivre et de s’abonner.

Bilan des Activités de la Police Algérienne pour l’Année qui précède

La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a présenté, mercredi à l’École Supérieure de Police de Châteauneuf (Alger), le bilan des activités de ses services pour l’année 2023.

Lors d’une conférence de presse, le commissaire principal Boutana Nassim, chef de la cellule de communication et de presse de la DGSN, a détaillé les résultats obtenus. Les services de la police judiciaire ont traité 291 249 affaires sur un total de 376 417 enregistrées, impliquant 363 856 individus.

Concernant les affaires de trafic de drogue, 129 471 affaires ont été recensées, impliquant 146 309 individus. Ces affaires ont conduit à la saisie de plus de 7 tonnes de cannabis, plus de 169 kg de cocaïne, plus de 3 kg d’héroïne, ainsi que 13 566 993 comprimés psychotropes.

Par ailleurs, 1 402 véhicules ont été volés, impliquant 601 individus. Le taux de récupération s’élève à 62,26%, avec la récupération de 873 véhicules.

En ce qui concerne les activités des services de la sûreté publique, 665 décès et 20 601 blessés ont été enregistrés dans 17 045 accidents de la circulation sur le territoire de compétence de la sûreté nationale.

Enfin, le bilan des activités de la police aux frontières révèle que plus de 19 millions de voyageurs ont été enregistrés à travers les différents postes frontaliers nationaux terrestres, aériens et maritimes.